غيابات بالجملة؟ لا مشكلة.. دي ماريا يقود باريس سان جيرمان لإنجاز تاريخي

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 00:22

كتب : FilGoal

آنخل دي ماريا - باريس سان جيرمان

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه استاد رين بثلاثة أهداف دون رد في ملعب حديقة الأمراء بالجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان تقدّم في النتيجة بالدقيقة 11 بتسديدة الإيطالي مويس كين بعد تمريرة آنخل دي مماريا.

قبل أن يضاعف دي ماريا النتيجة بنفسه في الدقيقة 21 بعد تمريرة آندر هيريرا.

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وأخيرا اختتم دي ماريا الأهداف في الدقيقة 73 بعد تمريرة الشاب كولين داجبا.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 24 نقطة في المركز الأول، فيما تجمّد رصيد رين عند 18 نقطة في المركز الثالث.

وخاض باريس سان جيرمان المباراة بغيابات عديدة، أبرزها كيليان مبابي، ونيمار، وماركو فيراتي.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي التي يفوز فيها بخمسة مباريات متتالية بفارق 3 أهداف على الأقل.

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