أتليتكو يفك تعويذة قادش ويضربه برباعية قاسية

تغلّب أتليتكو مدريد على ضيفه قادش بأربعة أهداف دون رد في ملعب واندا متروبوليتانو، بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وسجّل أهداف أتليتكو كل من: جواو فيليكس (مرتين)، وماركوس يورينتي، ولويس سواريز.

ليرفع أتليتكو رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول مؤقتا رغم خوضه 7 مباريات فقط وتبقي مباراتين مؤجلتين في رصيده.

فيما تجمّد رصيد قادش عند 14 نقطة في المركز السادس.

ويعد أتليتكو النادي الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة في الدوري الإسباني حتى اللحظة هذا الموسم.

ويكفي أتليتكو مدريد الفوز في مباراة واحدة مؤجلة حتى ينفرد بصدارة الدوري الإسباني، إذ لم يفرّط إلا في 4 نقاط حتى اللحظة.

ووصل أتليتكو إلى 23 مباراة متتالية دون هزيمة في منافسات الدوري الإسباني، وهو رابع فريق في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا الرقم بعد ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد.

في المقابل، توقفت سلسلة قادش الخارقة خارج ملعبه، إذ بدأ الدوري بأربعة انتصارات خارجية دون أن تهتز شباكه، سلسلة تم تدميرها على يد رجال دييجو سيميوني.

أتليتكو افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة برأسية جواو فيليكس بعد عرضية ماركوس يورينتي الذي استغل خروجا خاطئا من حارس المرمى كونان ليديسما.

يورينتي المنضم لمنتخب إسبانيا لأول مرة احتفل بالشكل الأمثل، فأضاف الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22، فشل ليديسما في التصدي لها مجددا.

في الشوط الثاني سجّل سواريز في الدقيقة 51 بعد تبادل الكرة مع فيليكس، لكن الراية رُفعت معلنة عن تسلل.

ومع الرجوع لتقنية الفيديو، تبين وجود سواريز في موقف شرعي، ليتم احتساب الهدف ويرفع مهاجم برشلونة السابق رصيده إلى 5 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وأخيرا اختتم فيليكس الأهداف بنفسه بعد تمريرة جميلة من البديل آنخل مارتين كوريا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ليصل فيليكس أيضا إلى 5 أهداف في قمة هدافي الدوري بالمشاركة مع سواريز وميكيل أويارزابال قائد ريال سوسيداد.

فيليكس سجّل إجمالا 7 أهداف هذا الموسم وصنع 3 أهداف في 10 مباريات خاضها مع أتليتكو مدريد.

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