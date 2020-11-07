شوقي غريب: سنواجه نجم ريال مدريد.. وهذه أسباب استبعاد مرموش

كشف شوقي غريب المديير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن أسباب استبعاد عمر مرموش لاعب فولفسبورج من قائمته.

وقال غريب عبر أون تايم سبورتس 2: "استبعاد مرموش جاء لأسباب فنية، تابعناه في المباريات التي خاضها مع فريق خلال فترة كورونا، وحاليا عليه أن يثبت نفسه ويشارك في المباريات".

وتابع: "لدينا لاعبين مصريين كثر لو احترفوا في أوروبا سيشاركون ويثبتون قدراتهم".

وأوضح: "لدينا وفرة من اللاعبين في المنطقة الهجومية رغم تواجد رمضان صبحي وطاهر ومصطفى محمد في المنتخب الأول".

وتابع: "نمتلك صلاح محسن وأحمد ياسر ريان وعبد الرحمن مجدي وناصر ماهر وأحمد حمدي وفادي فريد وكريم الطيب وشيكا وإمام عاشور، يجب أن يحصلوا جميعا على الفرصة".

فيما قال عبر أون تايم سبورتس 1 أن جزء من بعثة البرازيل الأولمبي قد وصل مصر بالفعل.

وصرح: "الجزء الأول من بعثة منتخب البرازيل الأولمبي وصل إلى مصر ويضم 7 لاعبين وبعض المدربين المساعدين".

وواصل: "منتخب البرازيل الأولمبي سيلعب ضدنا بقائمة تضم 23 لاعبا محترفا على رأسهم رودريجو نجم ريال مدريد".

وشدد: "الأولوية في الاختيارات للمنتخب الأول".

وأتم: "التواجد في المنتخب الأولمبي يفيد اللاعبين وأنديتهم لأنهم يخرجون في إعارات للمشاركة والانضمام للمنتخب".

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