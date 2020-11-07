شوقي غريب: سنواجه نجم ريال مدريد.. وهذه أسباب استبعاد مرموش

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 23:46

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

كشف شوقي غريب المديير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن أسباب استبعاد عمر مرموش لاعب فولفسبورج من قائمته.

عمر مرموش

النادي : فولفسبورج

مصر ـ الأولمبي

وقال غريب عبر أون تايم سبورتس 2: "استبعاد مرموش جاء لأسباب فنية، تابعناه في المباريات التي خاضها مع فريق خلال فترة كورونا، وحاليا عليه أن يثبت نفسه ويشارك في المباريات".

وتابع: "لدينا لاعبين مصريين كثر لو احترفوا في أوروبا سيشاركون ويثبتون قدراتهم".

وأوضح: "لدينا وفرة من اللاعبين في المنطقة الهجومية رغم تواجد رمضان صبحي وطاهر ومصطفى محمد في المنتخب الأول".

وتابع: "نمتلك صلاح محسن وأحمد ياسر ريان وعبد الرحمن مجدي وناصر ماهر وأحمد حمدي وفادي فريد وكريم الطيب وشيكا وإمام عاشور، يجب أن يحصلوا جميعا على الفرصة".

فيما قال عبر أون تايم سبورتس 1 أن جزء من بعثة البرازيل الأولمبي قد وصل مصر بالفعل.

وصرح: "الجزء الأول من بعثة منتخب البرازيل الأولمبي وصل إلى مصر ويضم 7 لاعبين وبعض المدربين المساعدين".

وواصل: "منتخب البرازيل الأولمبي سيلعب ضدنا بقائمة تضم 23 لاعبا محترفا على رأسهم رودريجو نجم ريال مدريد".

وشدد: "الأولوية في الاختيارات للمنتخب الأول".

وأتم: "التواجد في المنتخب الأولمبي يفيد اللاعبين وأنديتهم لأنهم يخرجون في إعارات للمشاركة والانضمام للمنتخب".

اقرأ أيضا:

ميسي ينقذ كومان من سخرية خواكين

هل تفاوض عواد مع الإسماعيلي أو كليوبترا

عمر مرموش شوقي غريب المنتخب الأولمبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أتليتكو يفك تعويذة قادش ويضربه برباعية قاسية 57 ثاتيه | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة: لجنة مسابقات "كاف" هي المسؤولة عن قرار نقل نهائي إفريقيا في حالة سوء الطقس 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
شوقي غريب: سنواجه نجم ريال مدريد.. وهذه أسباب استبعاد مرموش 26 دقيقة | منتخب مصر
البدري: طريقة اختيار شارة قيادة المنتخب كما هي.. وقد تتغير في المستقبل 26 دقيقة | منتخب مصر
البدري: سعيد بتألق مصطفى محمد لأنني كنت أتمنى أن يستغل إمكانيته بأفضل شكل 39 دقيقة | منتخب مصر
بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. بيليرين يعود لمنتخب إسبانيا 39 دقيقة | أوروبا
زياش: صناعة الكثير من الأهداف؟ فقط أمرر الكرة إلى اللاعب الذي يتمركز جيدا ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة إيطاليا – ظهور مهاجم موناكو.. وغياب فيراتي وكيليني ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 2 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 3 منتخب مصر يضم 6 لاعبين من الأهلي استعدادا لمواجهتي توجو 4 القاهرة تحبس أنفاسها.. مصر تنضم لقائمة شرف لا تضم سوى 10 دول
قد ينال إعجابك