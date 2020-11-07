بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. بيليرين يعود لمنتخب إسبانيا

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 23:33

كتب : FilGoal

هيكتور بيليرين

استدعى لويس إنريكي مارتينيز المدير الفني لمنتخب إسبانيا، هيكتور بيليرين لاعب أرسنال للانضمام إلى صفوف لاروخا في التوقف الدولي المقبل.

وجاءت الدعوة لظهير أيسر عقب إصابة خيسوس نافاس قائد إشبيلية في مباراة فريقه أمام أوساسونا اليوم السبت بالدوري الإسباني.

ليعود بيليرين إلى صفوف منتخب إسبانيا بعد غياب تجاوز الأربع سنوات.

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الظهور الأخير لـ بيليرين مع إسبانيا كان خلال تواجده في قائمة يورو 2016 دون أن يشارك في أي دقيقة خلال البطولة.

إجمالا يمتلك بيليرين 3 مباريات دولية، كلها ودية ولعبها استعدادا لمنافسات يورو 2016.

ويحصل بيليرين على الفرصة في ظل إصابة داني كارباخال ظهير ريال مدريد.

ولن يكون خيسوس نافاس الغائب الوحيد عن إسبانيا، وإنما أنسو فاتي لاعب برشلونة الذي أصيب أيضا أمام ريال بيتيس، إلا أن الاتحاد الإسباني لم يعلن عن ضم بديل له حتى اللحظة.

وتلعب إسبانيا وديا أمام هولندا في أمستردام يوم 11 نوفمبر، قبل أن تحل ضيفة على سويسرا وتستقبل ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية.

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هيكتور بيليرين أرسنال إسبانيا
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