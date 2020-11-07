زياش: صناعة الكثير من الأهداف؟ فقط أمرر الكرة إلى اللاعب الذي يتمركز جيدا

أرجع حكيم زياش نجم تشيلسي تلقي فريقه هدفا مبكرا أمام شيفيلد يونايتد للضغط الشديد الذي للضيوف في بداية المباراة.

حكيم زياش النادي : تشيلسي تشيلسي

وفاز تشيلسي على ضيفه شيفيلد برباعية مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وقال زياش عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "في الدقائق الأولى لم نسيطر على اللعب وشيفيلد ضغط علينا بقوة وسجل هدفا واستغل الكرات الثابتة".

وأضاف "ولكن بعد ذلك استعدنا سيطرتنا على اللعب ونجحنا في تسجيل 4 أهداف وإهدار عدة فرص".

وبسؤاله كيف تصنع الكثير من الأهداف رد النجم المغربي قائلا: "هذا ما أفعله عندما تكون الكرة معي، أشاهد زميلي في موقف جيد ثم أمرر له الكرة ليسجل الهدف".

وتابع "نحن نفهم بعضنا بشكل كبير ودائما ما أنظر إلى باقي اللاعبين في الملعب قبل أن أستلم الكرة".

وأتم تصريحاته "فريقنا عظيم وأنا أشعر بالسعادة والراحة الكبيرة بسبب اللعب لهذا الفريق".

وواصل النجم المغربي حكيم زياش تألقه مع تشيلسي وصنع هدفين خلال المباراة.