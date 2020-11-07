زياش: صناعة الكثير من الأهداف؟ فقط أمرر الكرة إلى اللاعب الذي يتمركز جيدا

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 22:33

كتب : FilGoal

حكيم زياش

أرجع حكيم زياش نجم تشيلسي تلقي فريقه هدفا مبكرا أمام شيفيلد يونايتد للضغط الشديد الذي للضيوف في بداية المباراة.

حكيم زياش

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وفاز تشيلسي على ضيفه شيفيلد برباعية مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وقال زياش عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "في الدقائق الأولى لم نسيطر على اللعب وشيفيلد ضغط علينا بقوة وسجل هدفا واستغل الكرات الثابتة".

أخبار متعلقة
قائمة إيطاليا – ظهور مهاجم موناكو.. وغياب فيراتي وكيليني الإيفواري أنوما يحصل على ترشيح اتحاد بلاده للمنافسة على رئاسة كاف إشبيلية يضع حدا لكابوسه المحلي ويتخطى أوساسونا بصعوبة إصابة أنسو فاتي في غضروف الركبة وابتعاده لعدة أسابيع

وأضاف "ولكن بعد ذلك استعدنا سيطرتنا على اللعب ونجحنا في تسجيل 4 أهداف وإهدار عدة فرص".

وبسؤاله كيف تصنع الكثير من الأهداف رد النجم المغربي قائلا: "هذا ما أفعله عندما تكون الكرة معي، أشاهد زميلي في موقف جيد ثم أمرر له الكرة ليسجل الهدف".

وتابع "نحن نفهم بعضنا بشكل كبير ودائما ما أنظر إلى باقي اللاعبين في الملعب قبل أن أستلم الكرة".

وأتم تصريحاته "فريقنا عظيم وأنا أشعر بالسعادة والراحة الكبيرة بسبب اللعب لهذا الفريق".

وواصل النجم المغربي حكيم زياش تألقه مع تشيلسي وصنع هدفين خلال المباراة.

حكيم زياش تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
زياش: صناعة الكثير من الأهداف؟ فقط أمرر الكرة إلى اللاعب الذي يتمركز جيدا 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة إيطاليا – ظهور مهاجم موناكو.. وغياب فيراتي وكيليني 45 دقيقة | أوروبا
قائمة المنتخب الأولمبي - غريب يضم 28 لاعبا لمباراتي كوريا الجنوبية والبرازيل ساعة | حلم طوكيو 2020
الإيفواري أنوما يحصل على ترشيح اتحاد بلاده للمنافسة على رئاسة كاف ساعة | إفريقيا
إصابة أنسو فاتي في غضروف الركبة وابتعاده لعدة أسابيع ساعة | الدوري الإسباني
إشبيلية يضع حدا لكابوسه المحلي ويتخطى أوساسونا بصعوبة ساعة | الدوري الإسباني
قمة بـ 5 أهداف.. بايرن يوجه ضربة لطموحات دورتموند في دير كلاسيكير ساعة | الدوري الألماني
تشيلسي يواصل عروضه الرائعة ويقتنص المركز الثالث برباعية في شيفيلد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي 2 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 3 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 4 منتخب مصر يضم 6 لاعبين من الأهلي استعدادا لمواجهتي توجو
قد ينال إعجابك