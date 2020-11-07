إشبيلية يضع حدا لكابوسه المحلي ويتخطى أوساسونا بصعوبة

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 21:41

كتب : FilGoal

لوكاس أوكامبوس - إشبلية

فاز إشبيلية على ضيفه أوساسونا بهدف دون رد في ملعب رامون سانشيز بيزخوان بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وسجّل لوكاس أوكامبوس هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.

ليرفع إشبيلية رصيده إلى 10 نقاط في المركز 11 من 7 مباريات، مع تبقي مباراتين مؤجلتين في رصيده.

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فيما تجمّد رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في المركز 12 بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.

ليوقف إشبيلية سلسلة هزائم وصلت إلى 3 مباريات متتالية في الدوري الإسباني أمام كل من: غرناطة، وإيبار، وأتليتك بلباو.

بينما استمرت نتائج أوساسونا السلبية في ملعب سانشيز بيزخوان، إذ لم يفز عليه للمباراة الـ12 على التوالي، فالانتصار الأخير يرجع إلى فبراير 2006.

جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية اضطر من جانبه إلى استبدال ظهيريه خيسوس نافاس وماركوس أكونيا بعد 45 دقيقة فقط على خلفية تعرضهما للإصابة.

لكن ذلك لم يمنع فريقه من تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 58 من ركلة جزاء بواسطة الأرجنتيني أوكامبوس.

لاعب مرسيليا السابق أهدر في المرة الأولى بعد تصدي هيكتور هيريرا حارس مرمى أوساسونا الذي أثبتت تقنية الفيديو تقدمه عن خط المرمى، لتعاد الركلة ويسددها أوكامبوس بقوة كبيرة ويسجل الهدف الوحيد.

الهدف هو الأول لـ أوكامبوس في الدوري الإسباني هذا الموسم، والثاني له عموما بعد هدفه في كأس السوبر الأوروبي أمام بايرن ميونيخ من ركلة جزاء أيضا.

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