تشيلسي يواصل عروضه الرائعة ويقتنص المركز الثالث برباعية في شيفيلد

واصل تشيلسي عروضه الرائعة في الدوري الإنجليزي وفاز على شيفيلد يونايتد برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

وبعد الانتصار بثلاثية في الجولة الماضية على بيرنلي ضرب تشيلسي ضيفه شيفيلد برباعية، ليصل إلى النقطة 15 ليتقدم 5 مراكز ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد شيفيلد عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وصف المباراة

تقدم شيفيلد في الدقيقة 9 بهدف مباغت سجله ديفيد ماكجولدريك.

قبل أن يسجل المهاجم تامي أبراهام هدف تعادل تشيلسي في الدقيقة 23.

وأضاف الظهير الأيسر بين تشيلويل الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعد تمريرة رائعة من المتألق حكيم زياش.

واستمر تألق النجم المغربي زياش الذي صنع الهدف الثالث من ركنية نفذها ببراعة وقابلها المدافع تياجو سيلفا في الدقيقة 77 مسجلا في شباك شيفيلد أول أهدافه في الدوري الإنجليزي.

ومن خطأ في إعادة الكرة نجح تيمو فيرنر في إضافة هدف تشيلسي الرابع في الدقيقة 80.