كومان: لو كان ميسي جاهزا لشارك أساسيا.. وبيليجريني اشتكى من ركلة الجزاء

كشف رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن سبب عدم الدفع بنجمه ليونيل ميسي منذ البداية في مواجهة ريال بيتيس.

برشلونة تغلّب على ضيفه ريال بيتيس 5-2 في ملعب كامب نو بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني، بعد دخول ميسي بديلا بين الشوطين وتسجيله هدفين.

وصرّح كومان بعد المباراة: "نستحق الانتصار كما أننا كنا نستحق تسجيل أهداف أكثر في الشوط الأول، سنحت لنا العديد من الفرص وأهدرنا كذلك ركلة جزاء".

وأضاف: "الشوط الأول انتهى 1-1 فقط، لكن في الشوط الثاني واصلنا إظهار روح الفريق وسجلنا في النهاية خماسية كانت يمكن أن تزيد".

وتابع: "إنه انتصار مهم كنا في حاجة إليه بعد النتائج الأخيرة".

واستدرك: "كنا أفضل لكن تلقي هدف أثناء زيادتنا العددية هو خيبة أمل. الفريق عموما كان جيدا واستحققنا الفوز".

وتحوّل للكشف عن حالة ميسي: "ميسي عانى من انزعاجات منذ مباراة دينامو كييف وقد تحدثنا بشأن ذلك يوم أمس، وقررنا أن الأفضل سيكون تركه على مقاعد البدلاء في حال احتجنا إليه".

وشدد: "لو لم يعان من انزعاجات لشارك، ندرك من هو ولا تتملكني أي شكوك بشأنه، يعمل بجدية يوميا. اليوم لم يبدأ لكنه كان مهما في الشوط الثاني".

كما أشاد بـ عثمان ديمبيلي صاحب الهدف الأول: "أنا سعيد بما قدّمه ديمبيلي، إنه يتحسّن بدنيا. هو لاعب يجيد المراوغة في موقف واحد على واحد، قدّم مباراة كبيرة وبدأ في استعادة نسقه تدريجيا".

والأمر نفسه ينطبق على أنطوان جريزمان رغم الفرص العديدة التي أهدرها: "أنا سعيد بالعمل الذي قدّمه جريزمان، أهدر ركلة جزاء وأهدر عدة فرص وعانى من حظ سيئ، لكنه دائما موجود في موضع التسجيل. ربما يؤثر هذا عليه ذهنيا، لكنه يمتلك ثقة في نفسه وقد سجّل بالفعل. ميسي قدّم له تمريرة حاسمة عظيمة دون أن يلمس الكرة".

في نهاية المباراة التقطت الكاميرات مانويل بيليجريني مدرب بيتيس يتحدث إلى كومان في غضب، والهولندي سُئل عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي وأجاب: "بيليجريني كان يشتكي من لقطة ركلة الجزاء، وهذا أستطيع تفهمه. لست مخولا بالكشف عما قلناه بعد المباراة، لن أقول أكثر من ذلك".

كما أوضح سبب إخراج أنسو فاتي بين الشوطين: "فاتي عانى من بعض الانزعاجات بين الشوطين ولم نرغب في المخاطرة به".

وأتم: "كان انتصارا مهما، وكنا في حاجة إلى نقاط المباراة. أنا سعيد بأداء الفريق، خلقنا العديد من الفرص وأشعر بالسعادة لتسجيل 5 أهداف".

برشلونة رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن من 7 مباريات مع تبقي مباراتين مؤجلتين في رصيده.

فيما تجمّد رصيد بيتيس عند 12 نقطة في المركز السابع من 9 مباريات.

وبالتالي أوقف برشلونة سلسلة نتائجه السلبية في الدوري الإسباني، إذ أمضى 4 مباريات دون انتصار بتعادله أمام إشبيلية وديبورتيفو ألافيس، وهزيمته من خيتافي وريال مدريد.

في المقابل، عجز مانويل بيليجريني المدير الفني لـ بيتيس عن الفوز على برشلونة للمباراة 17 على التوالي، إذ انتصر على بلاوجرانا لآخر مرة عندما كان مدربا لـ فياريال عام 2008.

كما عجز بيتيس عن الحفاظ على نظافة شباكه أمام برشلونة للمباراة رقم 34 على التوالي، إذ فعلها للمرة الأخيرة عام 2002.

النبأ الأبرز كان عودة الأسطورة ليو ميسي، إذ لم يكن قد سجّل أو صنع أهدافا في آخر 5 مباريات بالدوري الإسباني، لكنه انتفض بقوة بهدفين عقب دخوله بديلا مع بداية الشوط الثاني.

أمّا مدربه رونالد كومان، فسينجو اليوم من سخرية خواكين سانشيز قائد ريال بيتيس الذي يكن عداوة كبيرة له منذ أن عملا سويا في فالنسيا منذ 12 عاما.

خواكين صرّح قبل أيام أنه "لن يجلب كومان للعمل في بيتيس ولو كعامل في غرفة خلع الملابس حتى" في استمرار لسلسلة التصريحات العدائية من الجناح الإسباني المخضرم تجاه مدربه الهولندي الأسبق.

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