ألبا: برشلونة أفضل كثيرا في وجود ميسي

شدد جوردي ألبا ظهير برشلونة، على أهمية قائده ليونيل ميسي للفريق.

ميسي خطف الأضواء مساء السبت بعد دخوله بديلا في مواجهة ريال بيتيس، وقاد برشلونة لفوز كبير وصل إلى 5-2 بتسجيله هدفين في الشوط الثاني.

وصرّح ألبا بعد المباراة: "كنا قادرين على إنهاء الشوط الأول بأفضلية كبيرة في النتيجة، لكننا لم نستطع تحقيق ذلك".

وأضاف: "أعتقد أننا كنا متفوقين خلال الشوط الأول. بيتيس هاجمنا عدة مرات وأدرك التعادل، وتوجب علينا الانتفاض في الشوط الثاني الذي صارت فيه الأمور أسهل بعدما لعبوا بعشرة لاعبين".

المباراة شهدت صناعة ألبا للهدف الثاني، وصناعة سيرجي روبيرتو الظهير العكسي لهدفين آخرين.

وعن ذلك قال ألبا: "في برشلونة، يمتلك الظهيران أهمية كبيرة على مستوى العمل الهجومي، لدينا حرية التقدم وقد استطعنا تقديم تمريرات حاسمة".

وواصل: "لا أعتقد أنهم هددوا مرمانا كثيرا اليوم، تحسّنا دفاعيا".

وعن دخول ميسي بديلا: "نفضّل أن يكون ميسي في الملعب، واليوم دخل ليغيّر المباراة، دائما ما نريده في الملعب".

وأتم: "كان قرار المدرب، لكننا أفضل كثيرا في وجود ميسي. لا أعرف إن كان يعاني من خطب في كاحله".

برشلونة رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن من 7 مباريات مع تبقي مباراتين مؤجلتين في رصيده.

فيما تجمّد رصيد بيتيس عند 12 نقطة في المركز السابع من 9 مباريات.

وبالتالي أوقف برشلونة سلسلة نتائجه السلبية في الدوري الإسباني، إذ أمضى 4 مباريات دون انتصار بتعادله أمام إشبيلية وديبورتيفو ألافيس، وهزيمته من خيتافي وريال مدريد.

في المقابل، عجز مانويل بيليجريني المدير الفني لـ بيتيس عن الفوز على برشلونة للمباراة 17 على التوالي، إذ انتصر على بلاوجرانا لآخر مرة عندما كان مدربا لـ فياريال عام 2008.

كما عجز بيتيس عن الحفاظ على نظافة شباكه أمام برشلونة للمباراة رقم 34 على التوالي، إذ فعلها للمرة الأخيرة عام 2002.

النبأ الأبرز كان عودة الأسطورة ليو ميسي، إذ لم يكن قد سجّل أو صنع أهدافا في آخر 5 مباريات بالدوري الإسباني، لكنه انتفض بقوة بهدفين عقب دخوله بديلا مع بداية الشوط الثاني.

أمّا مدربه رونالد كومان، فسينجو اليوم من سخرية خواكين سانشيز قائد ريال بيتيس الذي يكن عداوة كبيرة له منذ أن عملا سويا في فالنسيا منذ 12 عاما.

خواكين صرّح قبل أيام أنه "لن يجلب كومان للعمل في بيتيس ولو كعامل في غرفة خلع الملابس حتى" في استمرار لسلسلة التصريحات العدائية من الجناح الإسباني المخضرم تجاه مدربه الهولندي الأسبق.

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