يقترب إنزو زيدان من الانضمام إلى نادي إرتسجبريجه أوه الألماني في صفقة انتقال حر.

إنزو لا يرتبط بأي نادٍ في الوقت الحالي منذ انفصاله عن ألميريا بنهاية الموسم الماضي.

وصرّح هيلجه ليونهاردت رئيس إرسجبريج أوي: "المفاوضات متقدمة للغاية، تحدّثنا إلى إنزو عدة مرات عبر الهاتف، وهو يريد اللعب في نادينا".

وأضاف: "وكيل إنزو تحدّث إلي منذ 4 أسابيع ومن هنا بدأ كل شيء. إنزو يريد التطور أكثر والخروج من مدريد ويبتعد عن الأربعين كاميرا التي ترصده دائما".

وأتم: "إنزو جوهرة تحتاج إلى الوصول لدرجة الكمال، ونحن نستطيع فعل ذلك، فعلنا ذلك من قبل مع لاعبين آخرين".

ويحتل إرسجبريج أوي المركز 11 في دوري الدرجة الثانية الألماني.

وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق أن إنزو قريب من الانضمام للوداد البيضاوي المغربي، لكن الصفقة لم تتم.

إنزو (25 عاما) نجل زين الدين زيدان أسطورة كرة القدم الفرنسية والمدير الفني الحالي لـ ريال مدريد.

وبدأ إنزو مسيرته في ناشئي ريال مدريد، وخاض مباراة رسمية وحيدة مع الفريق الأول تحت قيادة والده بكأس ملك إسبانيا، سجّل فيها هدفا.

لاحقا لعب إنزو لـ ديبورتيفو ألافيس، ثم خاض تجربة قصيرة مع لوزان السويسري، قبل أن يعود لـ إسبانيا من بوابة رايو ماخاداوندا.

لاحقا لعب إنزو لـ ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، وأخيرا ألميريا الإسباني الذي ظهر معه بشكل نادر خلال نصف موسم.

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