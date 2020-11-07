تنس – ميار شريف تحقق إنجازا تاريخيا وتصعد إلى نهائي تشارلستون

تأهلت المصرية ميار شريف إلى نهائي بطولة تشارلستون للتنس، بفوزها على اليابانية ميساكي دوي.

وتغلبت شريف على دوي (المصنفة 76) بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في نصف نهائي البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخسرت شريف أول مجموعة بواقع 3-6، قبل أن تنتفض وتفوز بالمجموعة الثانية 6-3، وأثناء تقدمها في المجموعة الثالثة 4-3 انسحبت دوي للإصابة، لتعبر اللاعبة المصرية إلى النهائي الكبير الأول في مسيرتها.

Mayar Sherif reaches the biggest final of her career aaaand checkes her phone 😂 pic.twitter.com/EkHQpVGBtK — tennis gifs 🎾🎥 (@tennis_gifs) November 7, 2020

وتلتقي ميار في النهائي مع البولندية كاتارزينا كاوا التي تغلبت بدورها على المكسيكية ريناتا زارزوا بمجموعتين نظيفتين في نصف النهائي الثاني.

وتحتل كاوا التصنيف رقم 130 عالميا، فيما تحتل ميار شريف التصنيف 164.

وكانت ميار قد حققت إنجازا تاريخيا للتنس المصري بالوصول إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس، إحدى البطولات الأربع الكبرى في التنس.

اقرأ أيضا:

ميسي ينقذ كومان من سخرية خواكين

هل تفاوض عواد مع الإسماعيلي أو كليوبترا