مصدر بإستاد برج العرب لـ في الجول: "النوة" لم تؤثر علينا.. جاهزون للنهائي الإفريقي

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 19:20

كتب : هاني العوضي

الزمالك والأهلي على استاد برج العرب

كشف مصدر بإستاد برج العرب، أن الظروف المناخية الصعبة التي تتعرض لها الإسكندرية في الوقت الحالي، لم تؤثر على حالة الملعب.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "غيرنا أرضية الملعب منذ فترة، وكذلك أضفنا شبكة صرف صحي جديدة".

وشدد "الملعب جاهز تماما لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري".

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وتعاني الإسكندرية في الوقت الحالي من "نوة المكنسة"، التي تسببت في أمطار شديدة في العاصمة الثانية.

ويواجه الأهلي الزمالك في نهائي منتظر في الأسبوع الأخير في الشهر الجاري.

ويتخوف قطاع من الجماهير من تكرار الموقف الذي حصل في الدور الأول من الموسم الماضي، بعد هطول أمطار شديدة على الإسكندرية شمالي مصر، تسببت في لعب دربي القاهرة في أجواء صعبة في استاد برج العرب.

في إفريقيا الأهلي الزمالك
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