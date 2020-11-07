ليدز يواصل السقوط ويخسر أمام كريستال بالاس برباعية

خسر فريق ليدز يونايتد للمباراة الثانية على التوالي أمام كريستال بالاس برباعية مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ورفع كريستال بالاس الذي يقدم انطلاقة جيدة في الدوري رصيده إلى النقطة 13 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ليدز عند النقطة 10 في المركز الـ14، وذلك بعدما خسر المباراة السابقة أمام ليستر سيتي بثلاثية.

تقدم كريستال بالاس في الدقيقة 12 عن طريق المدافع سكوت دان.

ثم أضاف إيزي الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة في الدقيقة 22.

ونجح باتريك بامفورد في تسجيل هدف تقليص الفارق لليدز في الدقيقة 27.

قبل أن يسجل هيلدر كوستا لاعب ليدز هدف كريستال بالاس الثالث بالخطأ في مرماه بعدما حول عرضية باتريك فان أنهولت لشباكه في الدقيقة 42.

وفي الشوط أكمل النجم الغاني جوردان أيو رباعية كريستال بالاس في الدقيقة 70.