ليدز يواصل السقوط ويخسر أمام كريستال بالاس برباعية

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 19:11

كتب : FilGoal

كريستال بالاس

خسر فريق ليدز يونايتد للمباراة الثانية على التوالي أمام كريستال بالاس برباعية مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ورفع كريستال بالاس الذي يقدم انطلاقة جيدة في الدوري رصيده إلى النقطة 13 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ليدز عند النقطة 10 في المركز الـ14، وذلك بعدما خسر المباراة السابقة أمام ليستر سيتي بثلاثية.

تقدم كريستال بالاس في الدقيقة 12 عن طريق المدافع سكوت دان.

أخبار متعلقة
سولشاير: طفح الكيل! "السلطات" تريد لـ يونايتد أن يفشل قائمة ريال مدريد – عودة أوديجارد.. وغياب هازارد وكاسيميرو أمام فالنسيا برونو ينهي أسبوع آلام مانشستر يونايتد ويقلب الطاولة على إيفرتون

ثم أضاف إيزي الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة في الدقيقة 22.

ونجح باتريك بامفورد في تسجيل هدف تقليص الفارق لليدز في الدقيقة 27.

قبل أن يسجل هيلدر كوستا لاعب ليدز هدف كريستال بالاس الثالث بالخطأ في مرماه بعدما حول عرضية باتريك فان أنهولت لشباكه في الدقيقة 42.

وفي الشوط أكمل النجم الغاني جوردان أيو رباعية كريستال بالاس في الدقيقة 70.

كريستال بالاس ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليدز يواصل السقوط ويخسر أمام كريستال بالاس برباعية 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة المقاولون.. قرعة الدور التمهيدي لبطولتي الأندية الإفريقية الإثنين 8 دقيقة | إفريقيا
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي - زياش يقود الهجوم أمام شيفيلد 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سولشاير: طفح الكيل! "السلطات" تريد لـ يونايتد أن يفشل ساعة | الدوري الإنجليزي
انتظام سداسي الزمالك في مران المنتخب استعدادا لمواجهتي توجو ساعة | منتخب مصر
باهر المحمدي: لن أرحل عن الإسماعيلي الذي صنعني ساعة | مصر
وزير الرياضة يستقبل محمد صبحي غازي ويوجه بتوفير دورات تدريبية له ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي 3 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 4 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله
قد ينال إعجابك