بمشاركة المقاولون.. قرعة الدور التمهيدي لبطولتي الأندية الإفريقية الإثنين

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 19:10

كتب : محمد عبد العظيم

طاهر محمد طاهر - المقاولون

يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرعة الدور التمهيدي للنسخة المقبلة لبطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية، يوم الإثنين المقبل.

وبسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، تقام القرعة بشكل مغلق بحضور اللجنة المنظمة لبطولات الأندية.

ولن يشارك الأهلي أو الزمالك طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية في الدور التمهيدي، معهما أندية مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي وبريمييرو دو أجوستو الأنجولي وهوريا الغيني وفيتا كلوب الكونغولي.

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وفي الكونفدرالية، لن يشارك بيراميدز وصيف النسخة الماضية في الدور التمهيدي، بعد أن خسر اللقب لصالح نهضة بركان المغربي.

ويشارك المقاولون رابع النسخة الماضية في الدوري المصري في البطولة، من الدور التمهيدي.

وتقام مباريات الذهاب بين 20 و22 نوفمبر، وتقام مباريات بين أيام 26 و28 نوفمبر، ويقام الإياب

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