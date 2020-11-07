تشكيل تشيلسي - زياش يقود الهجوم أمام شيفيلد

دفع فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بالنجم المغربي حكيم زياش في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة شيفيلد يونايتد.

حكيم زياش النادي : تشيلسي تشيلسي

ويلعب تشيلسي ضد شيفيلد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي بملعب ستامفورد بريدج.

ويقود زياش الجبهة اليمنى لتشيلسي، بينما يشارك النجم الألماني تيمو فيرنر في مركز الجناح الأيمن.

وفي القلب الهجوم يلعب تامي أبراهام.

وجاء تشكيل تشيلسي كاملا كالآتي:

المرمى: ميندي.

الدفاع: رييسي جيمس – تياجو سيلفا – كورت زوما – بين تشيلويل.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – نجولو كانتي – ماسون ماونت.

الهجوم: حكيم زياش – تامي أبراهام – تيمو فيرنر.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.