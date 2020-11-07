تشكيل تشيلسي - زياش يقود الهجوم أمام شيفيلد

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 18:44

كتب : FilGoal

حكيم زياش

دفع فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بالنجم المغربي حكيم زياش في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة شيفيلد يونايتد.

حكيم زياش

النادي : تشيلسي

تشيلسي

ويلعب تشيلسي ضد شيفيلد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي بملعب ستامفورد بريدج.

ويقود زياش الجبهة اليمنى لتشيلسي، بينما يشارك النجم الألماني تيمو فيرنر في مركز الجناح الأيمن.

أخبار متعلقة
سولشاير: طفح الكيل! "السلطات" تريد لـ يونايتد أن يفشل قائمة ريال مدريد – عودة أوديجارد.. وغياب هازارد وكاسيميرو أمام فالنسيا برونو ينهي أسبوع آلام مانشستر يونايتد ويقلب الطاولة على إيفرتون

وفي القلب الهجوم يلعب تامي أبراهام.

وجاء تشكيل تشيلسي كاملا كالآتي:

المرمى: ميندي.

الدفاع: رييسي جيمس – تياجو سيلفا – كورت زوما – بين تشيلويل.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – نجولو كانتي – ماسون ماونت.

الهجوم: حكيم زياش – تامي أبراهام – تيمو فيرنر.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.

الدوري الإنجليزي تشيلسي حكيم زياش
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليدز يواصل السقوط ويخسر أمام كريستال بالاس برباعية 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة المقاولون.. قرعة الدور التمهيدي لبطولتي الأندية الإفريقية الإثنين 8 دقيقة | إفريقيا
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي - زياش يقود الهجوم أمام شيفيلد 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سولشاير: طفح الكيل! "السلطات" تريد لـ يونايتد أن يفشل ساعة | الدوري الإنجليزي
انتظام سداسي الزمالك في مران المنتخب استعدادا لمواجهتي توجو ساعة | منتخب مصر
باهر المحمدي: لن أرحل عن الإسماعيلي الذي صنعني ساعة | مصر
وزير الرياضة يستقبل محمد صبحي غازي ويوجه بتوفير دورات تدريبية له ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي 3 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 4 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله
قد ينال إعجابك