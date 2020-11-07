سولشاير: طفح الكيل! "السلطات" تريد لـ يونايتد أن يفشل

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 18:04

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

اتهم أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشسرت يونايتد "السلطات" المسؤولة عن تحديد مواعيد الدوري الإنجليزي بأنها تريد لفريقه أن يفشل.

وقال سولشاير عقب فوز فريقه على إيفرتون 3-1 في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي: "أريد الحديث حول موعد المباراة".

وأضاف في تصريحات لـ BT Sport: "عدنا من تركيا صباح الخميس، ونلعب ظهر السبت؟ هذا فشل ذريع. لا يمكنني الإشادة بلاعبي فريقي بالشكل الكافي".

أخبار متعلقة
مؤتمر سولشاير: لماذا لا أنجح في يونايتد؟.. يجب أن نتحلى بالقوة ونرد بقوة ضد إيفرتون سكاي: يونايتد لا يفكر في إقالة سولشاير.. الإدارة تثق في استمراره سولشاير: ما حدث ضد باشاك شهير لا يمكن المسامحة فيه

وشدد "لاعبي فريقي يستحقون أفضل من إلقائهم في الملعب ليفشلوا".

واتهم سولشاير "السلطات" قائلا: "وضعونا في موقف لنفشل، حاولوا ذلك. ليفربول وسيتي أيضا شاركوا في دوري الأبطال يوم الثلاثاء، وسيواجهان بعضهما البعض يوم الأحد. طفح الكيل! من المسؤول عن ذلك".

وكشف "فقدنا لوك شو بسبب ذلك الأمر، إصابته قد تكون طويلة".

وعن لاعبي فريقه قال: "برونو فيرنانديش قدم مستوى رائعا، وأتمنى أن يكون هدف إدينسون كافاني الأول من أهداف كثيرة".

عاد مانشستر يونايتد للانتصارات بعد أسبوع الآلام وتفوق بنتيجة 3-1 على إيفرتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

فوز كتيبة أولي جونار سولشاير جاء بعد هزيمتين أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي وباشاك شهير التركي في دوري أبطال أوروبا وزاد الشكوك حول أدوار المدير الفني.

انتصار جاء بفضل ثنائية برونو فيرنانديش عقب تقدم بيرنارد، فيما سجل كافاني هدفه الأول بقميص الشياطين الحمر وأنهى اللقاء في الثواني الأخيرة.

إيفرتون مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بإستاد برج العرب لـ في الجول: "النوة" لم تؤثر علينا.. جاهزون للنهائي الإفريقي 5 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ليدز يواصل السقوط ويخسر أمام كريستال بالاس برباعية 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة المقاولون.. قرعة الدور التمهيدي لبطولتي الأندية الإفريقية الإثنين 15 دقيقة | إفريقيا
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي - زياش يقود الهجوم أمام شيفيلد 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سولشاير: طفح الكيل! "السلطات" تريد لـ يونايتد أن يفشل ساعة | الدوري الإنجليزي
انتظام سداسي الزمالك في مران المنتخب استعدادا لمواجهتي توجو ساعة | منتخب مصر
باهر المحمدي: لن أرحل عن الإسماعيلي الذي صنعني ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي 3 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 4 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله
قد ينال إعجابك