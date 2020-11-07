سولشاير: طفح الكيل! "السلطات" تريد لـ يونايتد أن يفشل

اتهم أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشسرت يونايتد "السلطات" المسؤولة عن تحديد مواعيد الدوري الإنجليزي بأنها تريد لفريقه أن يفشل.

وقال سولشاير عقب فوز فريقه على إيفرتون 3-1 في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي: "أريد الحديث حول موعد المباراة".

وأضاف في تصريحات لـ BT Sport: "عدنا من تركيا صباح الخميس، ونلعب ظهر السبت؟ هذا فشل ذريع. لا يمكنني الإشادة بلاعبي فريقي بالشكل الكافي".

وشدد "لاعبي فريقي يستحقون أفضل من إلقائهم في الملعب ليفشلوا".

واتهم سولشاير "السلطات" قائلا: "وضعونا في موقف لنفشل، حاولوا ذلك. ليفربول وسيتي أيضا شاركوا في دوري الأبطال يوم الثلاثاء، وسيواجهان بعضهما البعض يوم الأحد. طفح الكيل! من المسؤول عن ذلك".

وكشف "فقدنا لوك شو بسبب ذلك الأمر، إصابته قد تكون طويلة".

وعن لاعبي فريقه قال: "برونو فيرنانديش قدم مستوى رائعا، وأتمنى أن يكون هدف إدينسون كافاني الأول من أهداف كثيرة".

عاد مانشستر يونايتد للانتصارات بعد أسبوع الآلام وتفوق بنتيجة 3-1 على إيفرتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.