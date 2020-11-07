باهر المحمدي: لن أرحل عن الإسماعيلي الذي صنعني

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 17:58

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي

شدد باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي على استمراره في صفوف الدراويش بالموسم المقبل.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وصرّح مدافع الإسماعيلي عبر الموقع الرسمي لناديه: "أنا مستمر مع الإسماعيلي، لأن الإسماعيلي هو من صنعني بعد الله وأوصلني لمنتخب مصر".

وأضاف: "أعتز وأفتخر بانتمائي للإسماعيلي وأحرص كل الحرص على أن أكون عند حسن ظن الجماهير التي تساندني باستمرار".

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وتابع: "أسابق الزمن للحاق بالفريق قبل البطولة العربية، وأواصل التدريبات الاستشفائية".

وعن الجدل الذي أثير بسبب تغيير صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى صور له بقميص منتخب مصر، علّق: "أنا متعجّب من إثارة هذا الموضوع، أقدّر حب الجماهير لي وللإسماعيلي".

وواصل: "أطالب الجماهير بالثقة في، لن أترك الإسماعيلي، أغلق باب الرحيل تماما، هدفي حاليا هو تحقيق بطولة للإسماعيلي".

وأتم: "الموسم المقبل سيكون أفضل بعد التعاقدات التي عقدها لنادي لتدعيم الفريق".

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