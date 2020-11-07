الاتحاد السكندري يعلن استمرار سيسيه معارا من الزمالك لموسم رابع على التوالي

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 17:07

كتب : حامد وجدي

رزاق سيسيه أمام أسامة إبراهيم في لقاء الاتحاد السكندري والإسماعيلي

أعلن الاتحاد السكندري عن الاتفاق مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، على استمرار تواجد الإيفواري رزاق سيسيه ضمن زعيم الثغر لموسم رابع على التوالي لموسم رابع على التوالي.

وقال بيان الاتحاد السكندري: "سيسيه قدم أداء أكثر من رائع منذ قدومه لزعيم الثغر وأصبح أحد العناصر الأساسية والمؤثرة بصفوف الفريق وكان محل إعجاب جميع المدربين الذين تولوا القيادة الفنية لفريق الكرة كما أشاد حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة بالإمكانات الفنية والبدنية للاعب".

وأضاف "ومن خلال العلاقات الطيبة التي تربط محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة النادي، ومرتضى منصور وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك تم الاتفاق على استمرار سيسيه بين صفوف زعيم الثغر على الرغم من تلقي اللاعب للعديد من العروض الداخلية والخارجية ولكن قوة العلاقات بين الناديين هي من حسمت وجهة اللاعب المميز".

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صاحب الـ 21 عاما قدم سنوات رائعة مع الاتحاد السكندري.

سيسيه انتقل للزمالك من أسوان في يونيو 2017، وبعد 6 أشهر ذهب معارا للاتحاد السكندري، ويلعب لزعيم الثغر منذ ذلك الوقت.

وسجل سيسيه 17 هدفا وصنع 14 في 82 مباراة بالقميص الأخضر.

الزمالك الاتحاد السكندري رزاق سيسيه
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