وزير الرياضة يستقبل محمد صبحي غازي ويوجه بتوفير دورات تدريبية له

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 17:42

كتب : عاطف شادي

محمد صبجي - أشرف صبحي

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد صبحي لاعب إنبي ومنتخب مصر الأولمبي السابق.

ونقل صبحي إلى وزير الشباب والرياضة المشاكل التي يواجهها في الفترة الماضية.

في المقابل، وجّه الوزير بضرورة توفير فرصة للاعب من أجل الحصول على دورات تدريبية تفتح له مجالا للفرص في الفترة المقبلة.

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كما طلب الملف الطبي لوالدة اللاعب التي تعاني من بعض الأمراض، من أجل تقديم المساعدة لها عبر مؤسسات الدولة المعنية بذلك.

محمد صبحي غازي الذي تواجد في اختيارات هاني رمزي الأولية من أجل منافسات أولمبياد 2012، وجّه استغاثة عبر محطة صدى البلد قبل عدة أيام بسبب الظروف الصعبة التي يواجهها، مشيرا إلى تجاهل بعض المسؤولين رسائله.

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