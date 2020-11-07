مران الأهلي – عودة ربيعة.. وتصعيد 5 ناشئين

انتظم رامي ربيعة، مدافع الأهلي في تدريبات الكرة اليوم السبت، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وشارك ربيعة، بحسب الموقع الرسمي للأهلي، بقوة في مران الفريق الجماعي، بعد أن انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وخاض ربيعة برنامج إعداد انتهى خلال اليومين الماضيين، بعد أن حصل على وحدات تدريبية وبدنية متنوعة، تحت إشراف كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، ليعود اللاعب اليوم للمشاركة بقوة في التدريبات الجماعية.

وعانى ربيعة من إصابة عضلية في شهر سبتمبر الماضي، تحديدا ضد طنطا في الدوري.

ويعد الخبر سعيدا للغاية للأهلي الذي لا يضم من قلوب الدفاع الجاهزين سوى أيمن أشرف وياسر إبراهيم.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق جلسة مع حسين الشحات لاعب الفريق، على هامش مران الفريق.

شهدت الجلسة الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للاعب، من أجل التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

واستكمل حسين الشحات تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق بخوض تدريبات بدنية وتأهيلية في الجيم.

وصعد موسيماني صعَّد خمسة لاعبين من الناشئين للمران مع الفريق الأول.

وضمت قائمة اللاعبين الذين تم تصعيدهم كلا من أحمد أشرف ومحمد أشرف وعمر رزق، مواليد 2001، وإبراهيم السيد، مواليد 99، وأحمد السيد غريب، مواليد ٢٠٠٢.

وعاد الفريق مساء اليوم السبت لاستئناف تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات مسابقة كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الثمانية، وخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك.