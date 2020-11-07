قائمة ريال مدريد – عودة أوديجارد.. وغياب هازارد وكاسيميرو أمام فالنسيا

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 17:19

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - سوسيداد - ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة فالنسيا مساء الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة استدعاء 20 لاعبا، وعودة النرويجي مارتن أوديجارد بعد غياب لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

فيما يغيب إيدن هازارد وكاسيميرو بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

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كما يتواصل ابتعاد داني كارباخال، وألفارو أودريوزولا، وناتشو فيرنانديز للإصابة.

ويستمر تصعيد الظهير الأيمن الشاب سيرخيو سانتوس الذي تواجد في القائمة خلال المباريات الماضية.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – سيرخيو سانتوس – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: فيدي فالفيردي – توني كروس – لوكا مودريتش – إيسكو – مارتن أوديجارد

الهجوم: كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز – رودريجو

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