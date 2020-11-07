قائمة ريال مدريد – عودة أوديجارد.. وغياب هازارد وكاسيميرو أمام فالنسيا
السبت، 07 نوفمبر 2020 - 17:19
كتب : FilGoal
أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة فالنسيا مساء الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
وشهدت القائمة استدعاء 20 لاعبا، وعودة النرويجي مارتن أوديجارد بعد غياب لعدة أسابيع بسبب الإصابة.
فيما يغيب إيدن هازارد وكاسيميرو بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.
كما يتواصل ابتعاد داني كارباخال، وألفارو أودريوزولا، وناتشو فيرنانديز للإصابة.
ويستمر تصعيد الظهير الأيمن الشاب سيرخيو سانتوس الذي تواجد في القائمة خلال المباريات الماضية.
📋✅ ¡Estos son los 20 jugadores convocados para enfrentarnos a la @valenciacf!@CodereApuestas | #HalaMadrid pic.twitter.com/TR9hwTj4Fd— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 7, 2020
قائمة ريال مدريد:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي
الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – سيرخيو سانتوس – مارسيلو – فيرلان ميندي
الوسط: فيدي فالفيردي – توني كروس – لوكا مودريتش – إيسكو – مارتن أوديجارد
الهجوم: كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز – رودريجو
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