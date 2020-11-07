انتهت في إنجلترا - إيفرتون (1) (3) مانشستر يونايتد.. عودة مثيرة للشياطين الحمر
السبت، 07 نوفمبر 2020 - 14:11
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إيفرتون ومانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
لمطالعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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ق 94: كافاني يسجل هدفه الأول مع يونايتد.. مرتدة سريعة من برونو الذي يمرر لكافاني فيسدد كرة أرضية على يمين الحارس.
ق 80: تغيير ثنائي بنزول بوجبا وكافاني بدلا من ماتا ومارسيال.
ق 78: خروج جيمس رودريجيز ونزل شينيك توسون.
ق 72: راشفورد ينفرد تماما بالحارس ويسدد كرة في منتصف المرمى أبعدها بيكفورد.
ق 60: ركلة ثابتة للشياطين الحمر سقطت من يد بيكفورد بجوار القائم الأيمن لكن ماجواير سددها بركبته بصعوبة لتأتي فوق القائم.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 33: جوووول ثاني لـ يونايتد.. عرضية من برونو من داخل المنطقة تمر أمام راشفورد الذي ارتقى لها برأسية وتسكن الشباك.
ق 27: تمريرة ثنائية من الجهة اليسري تصل إلى لوكاس ديني الذي يسدد من داخل منطقة الجزاء ويتصدى القائم الأيسر لكرته.
ق 25: جوووول التعادل لـ يونايتد.. عرضية من لوك شاو يرتقي لها برونو فيرنانديش الغير مراقب ويسجل الأول برأسية في شباك بيكفورد.
ق 19: جوووول أول لإيفرتون.. كرة طولية من بيكفورد يمهدها لوين برأسه إلى بيرنارد الذي يسدد كرة أرضية تسكن شباك دي خيا.
ق 15: مارسيال يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر.
ق 6: عرضية من بيرنارد يحولها كالفيرت لوين برأسية تمر من فوق العارضة.
بداية اللقاء