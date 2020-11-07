انتهت في إنجلترا - إيفرتون (1) (3) مانشستر يونايتد.. عودة مثيرة للشياطين الحمر

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 14:11

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد - إيفرتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إيفرتون ومانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

لمطالعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

--

أخبار متعلقة
مدرب ساوثامبتون بعد تصدر الدوري الإنجليزي: ما نفعله مخيفا بعض الشيء مؤتمر جوارديولا: الدوري الإنجليزي مثل الانتخابات الأمريكية.. وأجويرو ليس جاهزا ميدو: أخطأت بالرحيل عن توتنام.. والاتحاد الإنجليزي لم يأخذ قضية العنصرية بمحمل الجد صلاح: فخور بمعادلة رقم جيرارد.. سنقاتل للتتويج بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي

ق 94: كافاني يسجل هدفه الأول مع يونايتد.. مرتدة سريعة من برونو الذي يمرر لكافاني فيسدد كرة أرضية على يمين الحارس.

ق 80: تغيير ثنائي بنزول بوجبا وكافاني بدلا من ماتا ومارسيال.

ق 78: خروج جيمس رودريجيز ونزل شينيك توسون.

ق 72: راشفورد ينفرد تماما بالحارس ويسدد كرة في منتصف المرمى أبعدها بيكفورد.

ق 60: ركلة ثابتة للشياطين الحمر سقطت من يد بيكفورد بجوار القائم الأيمن لكن ماجواير سددها بركبته بصعوبة لتأتي فوق القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: جوووول ثاني لـ يونايتد.. عرضية من برونو من داخل المنطقة تمر أمام راشفورد الذي ارتقى لها برأسية وتسكن الشباك.

ق 27: تمريرة ثنائية من الجهة اليسري تصل إلى لوكاس ديني الذي يسدد من داخل منطقة الجزاء ويتصدى القائم الأيسر لكرته.

ق 25: جوووول التعادل لـ يونايتد.. عرضية من لوك شاو يرتقي لها برونو فيرنانديش الغير مراقب ويسجل الأول برأسية في شباك بيكفورد.

ق 19: جوووول أول لإيفرتون.. كرة طولية من بيكفورد يمهدها لوين برأسه إلى بيرنارد الذي يسدد كرة أرضية تسكن شباك دي خيا.

ق 15: مارسيال يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 6: عرضية من بيرنارد يحولها كالفيرت لوين برأسية تمر من فوق العارضة.

بداية اللقاء

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
وزير الرياضة يستقبل محمد صبحي غازي ويوجه بتوفير دورات تدريبية له 7 دقيقة | مصر
مران الأهلي – عودة ربيعة.. وتصعيد 5 ناشئين 25 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
قائمة ريال مدريد – عودة أوديجارد.. وغياب هازارد وكاسيميرو أمام فالنسيا 30 دقيقة | الدوري الإسباني
الأهلي: استدعاء ديانج لمنتخب مالي.. وأجايي وبادجي ينتظمان في الثلاثاء 33 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الاتحاد السكندري يعلن استمرار سيسيه معارا من الزمالك لموسم رابع على التوالي 42 دقيقة | ميركاتو
مباشر في إسبانيا - برشلونة (1) (0) بيتيس.. ركلة جزاء ساعة | الدوري الإسباني
برونو ينهي أسبوع آلام مانشستر يونايتد ويقلب الطاولة على إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة – ميسي احتياطي أمام ريال بيتيس ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي 3 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 4 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله
قد ينال إعجابك