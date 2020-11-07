التشكيل – ماتا أساسي مع يونايتد وكالفيرت لوين يقود إيفرتون

يتواجد خوان ماتا في تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي أمام إيفرتون، فيما يستمر تواجد إيديسون كافاني على مقاعد البدلاء.

أعلن أوليه جونر سولشاير تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون بعد قليل في الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد شهد تواجد أنتوني مارسيال في الهجوم، فيما يبدأ لوك شو في مركز الظهير الأيسر مع تواصل غياب أليكس تيليش بسبب فيوروس كورونا.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حارس: ديفيد دي خيا.

الدفاع: لوك شو – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – أرون فان بيساكا.

الوسط: فريد – ماكتوميناي.

أمامهما: خوان ماتا – برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد.

الهجوم: أنتوني مارسيال.

من جهة أخرى، يقود كالفيرت لوين هجوم إيفرتون في المباراة، فيما عاد جيمس رودريجيز من الإصابة ويتواجد في التشكيل الأساسي.

بيكفورد عاد أيضا لحراسة مرمى "التوفيز" بأمر من كارلو أنشيلوتي.

وجاء تشكيل إيفرتون كالتالي:

حارس: جوردان بيكفورد.

الدفاع: لوكاس دين – ماسون هولجيت – مايكل كين – سيموس كوليمان.

الوسط: ألان – عبد الله ديكوريه.

أمامهما: سيجيردسون – جيمس رودريجيز – بيرنارد.

الهجوم: دومينيك كالفيرت لوين.

ويلتقي إيفرتون مع مانشستر يونايتد بعد قليل على ملعب "جوديسون بارك" ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.