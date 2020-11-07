التشكيل – ماتا أساسي مع يونايتد وكالفيرت لوين يقود إيفرتون

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 13:37

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - ريد بول لايبزج - دوري أبطال أوروبا

يتواجد خوان ماتا في تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي أمام إيفرتون، فيما يستمر تواجد إيديسون كافاني على مقاعد البدلاء.

أعلن أوليه جونر سولشاير تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون بعد قليل في الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد شهد تواجد أنتوني مارسيال في الهجوم، فيما يبدأ لوك شو في مركز الظهير الأيسر مع تواصل غياب أليكس تيليش بسبب فيوروس كورونا.

أخبار متعلقة
مؤتمر سولشاير: لماذا لا أنجح في يونايتد؟.. يجب أن نتحلى بالقوة ونرد بقوة ضد إيفرتون هدية جديدة لـ ليفربول.. ويلسون يكتب هزيمة إيفرتون الثانية في الدوري أمام نيوكاسل أسطورة ليفربول يتهم حارس إيفرتون بإصابة فان دايك: اعتداء شائن الهزيمة الأولى لكتيبة أنشيلوتي.. ساوثامبتون يضرب إيفرتون ويقدم هدية لـ ليفربول

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حارس: ديفيد دي خيا.

الدفاع: لوك شو – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – أرون فان بيساكا.

الوسط: فريد – ماكتوميناي.

أمامهما: خوان ماتا – برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد.

الهجوم: أنتوني مارسيال.

من جهة أخرى، يقود كالفيرت لوين هجوم إيفرتون في المباراة، فيما عاد جيمس رودريجيز من الإصابة ويتواجد في التشكيل الأساسي.

بيكفورد عاد أيضا لحراسة مرمى "التوفيز" بأمر من كارلو أنشيلوتي.

وجاء تشكيل إيفرتون كالتالي:

حارس: جوردان بيكفورد.

الدفاع: لوكاس دين – ماسون هولجيت – مايكل كين – سيموس كوليمان.

الوسط: ألان – عبد الله ديكوريه.

أمامهما: سيجيردسون – جيمس رودريجيز – بيرنارد.

الهجوم: دومينيك كالفيرت لوين.

ويلتقي إيفرتون مع مانشستر يونايتد بعد قليل على ملعب "جوديسون بارك" ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

في إنجلترا إيفرتون مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إنجلترا - إيفرتون (0) (0) مانشستر يونايتد.. بداية اللقاء 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ظهير المقاولون إلى أسوان رسميا 44 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الإسماعيلي يشترط اختبار صانع الألعاب البرازيلي قبل التعاقد معه 58 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – ماتا أساسي مع يونايتد وكالفيرت لوين يقود إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
جيمس رودريجيز: إيفرتون وأنشيلوتي وثقا فيّ عندما لم يفعل أي شخص ساعة | الدوري الإنجليزي
ريال مدريد يعلن إصابة هازارد وكاسيميرو بـ فيروس كورونا 2 ساعة | الدوري الإسباني
رئيس لاتسيو: ماذا تعني إيجابية عينة فيروس كورونا؟ 2 ساعة | الدوري الإيطالي
تقرير: ليفربول ينافس مانشستر يونايتد لضم باريلا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي 3 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 4 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله
قد ينال إعجابك