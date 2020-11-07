جيمس رودريجيز: إيفرتون وأنشيلوتي وثقا فيّ عندما لم يفعل أي شخص

أوضح الكولومبي جيمس رودريجيز دور كارلو أنشيلوتي في استعادة جزءا من مستواه مع إيفرتون الإنجليزي.

خاميس رودريجيز النادي : إيفرتون إيفرتون

صانع الألعاب تدرب تحت قيادة كارلو في ريال مدريد وبايرن ميونيخ، ويخوض تجربته الثالثة تحت قيادة الإيطالي مع التوفيز.

وقال جيمس لشبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية: "إيفرتون وأنشيلوتي وثقا فيّ عندما لم يفعل أي شخص، سأظل دائما ممتنا للنادي وكارلو، هذا سبب محاولتي تقديم أفضل ما لدي في كل مباراة".

وأضاف "هذا سبب محاولتي اللعب في مستوى عالي، هذا ما أود فعله إلى النادي".

وتابع "أنشيلوتي يعلم كيف يعامل اللاعبين واستخراج أفضل ما فيهم، وهذا سبب عمله مع تلك الأندية الكبيرة، والآن يعمل على مشروع جديد، نتوقع منه فعل أشياء غير اعتيادية".

الكولومبي البالغ 29 عاما سجل 3 وصنع 3 أهداف في 6 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وعن إمكانية التأهل لدوري الأبطال رد قائلا: "اعتقد أننا نمتلك ما نحتاج لنكون هناك في الموسم المقبل".

وأردف "من أجل التأهل لدوري الأبطال نحتاج الجوع للنجاح في كل مباراة، أؤمن أن على كل اللاعبين الشعور بنفس الشيء وعلينا إتباع الطرق ذاته".

وأكمل "كارلو أنشيلوتي هو ملك الكرة الأوروبية".

وأتم مشيدا بزميله دومنيك كالفيرت لوين "لاعب يعرف كيف يسجل وجائع لتسجيل الأهداف، هذا رائع لأن جميع المهاجمين يبحثون عن فرص للتسجيل واعتقد أنه مثلهم، هو أيضا لاعب صغير لكن يبدو عليه الطموح، آمل أن يسجل 30-40 هدفا الموسم الجاري".

الدولي الإنجليزي الشاب يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف في 7 مباريات.