ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بفيروس كورونا

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 12:42

كتب : FilGoal

إيدير ميليتاو - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي إصابة مدافعه إيدر ميليتاو بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد الفحوصات التي أجراها الفريق صباح الأحد.

وقال النادي في بيانه: "الفحوصات أثبتت إصابة ميليتاو فقط بفيروس كورونا".

وواصل "كل اللاعبين والأطقم بعيدا عنهم وموظفي النادي الذين عملوا بشكل مباشر مع الفريق جاءت نتيجتهم سلبية".

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وأردف "ولهذا يكرر النادي مرة أخرى، جميع أعضاء الفريق بعيدا عن ميليتاو جاءت نتيجتهم سلبية في فحص آخر أجري صباح الإثنين".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد نشرت تقريرا أوضحت من خلاله أن هناك إصابة بين صفوف ريال مدريد بفيروس كورونا، لكن النادي ينتظر التأكيد لأنه ربما قد تتحول إلى سلبية مثلما حدث مع مارتن أوديجارد مطلع الموسم.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل.

ويعاني ريال مدريد في دوري الأبطال، بعد أن خسر في الجولة الثانية 3-2 من شاختار دونيتسك الأوكراني، وتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ في الدولة الأولى.

وكان فريق كاستيا الخاص بالنادي قد مُنع من اللعب في الدرجة الثانية في هذه الجولة بسبب 3 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الفريق الذي يدربه أسطورة النادي راؤول جونزاليس.

في إسبانيا الدوري الإسباني
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