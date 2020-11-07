مدرب ساوثامبتون بعد تصدر الدوري الإنجليزي: ما نفعله مخيفا بعض الشيء

أشاد النرويجي رالف هازنهوتل المدير الفني لـ ساوثامبتون بأداء اللاعبين بعد تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي –مؤقتا- لأول مرة منذ 32 عاما.

ساوثامبتون تفوقوا في الجولة الثامنة على نيوكاسل بنتجة 2-0 بملعب "سانت ماري".

المدير الفني قال عقب نهاية اللقاء: "رائع ما يفعله الفريق، أهنئ الجميع في النادي، الأمر مثير، الكل في أعلى مستوى".

وأضاف عبر شبكة "سكاي سبورتس": "ما نفعله مخيفا بعض الشيء في ذلك الوقت، لكن لنكون صادقين ليس مفاجئا عندما أرى ماذا نفعل".

وأردف "أخبرت اللاعبين في غرفة الملابس بأنه علينا الاستفادة كثيرا سويا، اتخذنا خطوات عديدة للأمام، الآن نحن فريق قوي، وتلك ليست مصادفة".

وأثنى على الثنائية الهجومية "ثيو يجلب لنا السرعة، وتشي أدامز الكفاءة داخل منطقة الجزاء، كان من الرائع أن نظهر إمكانياتنا في غياب داني إنجز الذي يملك جودة التسجيل".

وأتم "أداء ثيو كان رائعا لكن إنهاء الهجمات لم يكن جيدا، لكن ما يقدمه لنا رائع".

سجل تشي آدمز وستيوارت أرمسترونج هدفا ساوثامبتون في اللقاء في ظل غياب داني إنجز هداف الفريق لإصابة ستبعده عن الملاعب لشهر أو شهر ونصف.

الفوز رفع رصيد ساوثامبتون للنقطة الـ16 مرتقيا لصدارة ترتيب الدوري مؤقتا، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الـ11 في المركز الـ11.