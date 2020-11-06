في غياب إنجز.. ساوثامبتون يهزم نيوكاسل بثنائية ويرتقي لصدارة غائبة منذ 1988

ارتقى ساوثامبتون لصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا ولأول مرة منذ شهر سبتمبر لعام 1988 بعد الفوز على نيوكاسل بثنائية.

وفاز ساوثامبتون على نيوكاسل بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "سانت ماري"، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

سجل تشي آدمز وستيوارت أرمسترونج هدفا ساوثامبتون في اللقاء في ظل غياب داني إنجز هداف الفريق لإصابة ستبعده عن الملاعب لشهر أو شهر ونصف.

الفوز رفع رصيد ساوثامبتون للنقطة الـ16 مرتقيا لصدارة ترتيب الدوري مؤقتا، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الـ11 في المركز الـ11.

ساوثامبتون تقدم في الدقيقة الثامنة. ثيو والكوت اخترق على الجهة اليمنى وأرسل عرضية، قابلها آدمز بتصويبة مباشرة في المرمى مسجلا الأول.

ساوثامبتون استمر في الضغط، وكاد والكوت يسجل الثاني في الدقيقة الـ35 بعد كعب رائع من موسى ديجينيبرو إلى والكوت الذي راوغ مدافع نيوكاسل وسدد بشكل رائع بجانب القائم.

في شوط المباراة الثاني، واصل ساوثامبتون ضغطه أيضا. والكوت اخترق مجددا في الدقيقة الـ70 وكاد يسدد لولا تدخل الدفاع في اللحظة الأخيرة.

ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة الـ82 عن طريق ستيوارت أرمسترونج الذي قطع الكرة من المدافع وسدد بيسراه على يمين كارل دارلو.

وكاد نيوكاسل يقلص الفارق في الدقيقة الـ86 بعد رأسية رائعة من جويلنتين، وجدت تصد أروع من أليكس ماكارثي حارس ساوثامبتون، لينتهي اللقاء بفوز ساوثامبتون بهدفين مقابل لا شيء.