مؤتمر سولشاير: لماذا لا أنجح في يونايتد؟.. يجب أن نتحلى بالقوة ونرد بقوة ضد إيفرتون

تساءل أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن السبب الذي قد يجعله لا ينجح في قيادة الفريق نحو التتويج بالبطولات وذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب الهزيمة ضد أرسنال ثم إسطنبول باشاك شهير.

وتحدث المدرب النرويجي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "لماذا لا أثق في عدم قدرتي على النجاح؟ إن لم أثق بما أؤمن به وبالقيم وإمكانيات الجهاز الفني واللاعبين من يمكنه أن يثق؟".

وتابع "لا أنظر لنتيجة أو اثنتين وأقوم بهدم البيت مثل بيت الروق، ما حدث انتكاسة بالطبع، الكثير قيل حول عدم تسجيلنا لأهداف ضد تشيلسي وأرسنال، وفي وقت ليس ببعيد كنا الأفضل ضد لايبزيج وباريس سان جيرمان".

وشدد المدرب النرويجي "يجب أن نؤمن، النادي كان إيجابيا للغاية وأظهر لي القيادة القوية، وأنظر للقاء السبت ضد إيفرتون".

ويحل يونايتد غدا ضيفا على إيفرتون في ملعب جوديسون بارك لملاقاته في الجولة في ثامن جولات الدوري الإنجليزي.

وبسؤاله هل يشعر بالدعم من الإدارة قال: "دائما كان لدي حديث مفتوح وصادق مع الإدارة، اليوم كان مشمسا في مانشستر ولا أتوقع أن تأتي الرياح، بالطبع الضغط الكبير لقد أتيت إلى مانشستر يونايتد وتعلمت كيف اتعامل مع الأوقات الجيدة والسيئة".

وأكمل "أنت تصبح مدربا كبيرا عندما تفوز وسيئا عندما تخسر لأن هذه آخر مباراة لعبتها، كل مباراة من كرة القدم تتحول إلى تاريخ سريعا والآن نريد التركيز في اللقاء المقبل ونخوضه بتفكير إيجابي".

وعن عدم ثبات يونايتد علق سولشاير "كل مباراة لها ظروفها الخاصة الكل يشيد بنا ويكتب العناوين حينما نفوز وعندما نخسر يتم انتقادنا لكن الأمر ليس أسود أو أبيض بتلك الطرقة".

وشدد "بالطبع نبحث عن الثبات ونريد التحسن ونريد رد فعل قوي ضد إيفرتون".

ويحتل يونايتد المركز الـ15 بسبع نقاط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما خاض ست مباريات، فيما يأتي إيفرتون خامسا بـ13 نقطة بعدما خاض سبع لقاءات.