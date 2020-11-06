بفضل تألق بوب.. بيرنلي يهرب من المؤخرة بعد تعادل سلبي مع برايتون

تعادل برايتون وبيرنلي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

نيك بوب حارس بيرنلي تألق في أكثر من كرة أمام لاعبي برايتون. أهمها في الدقيقة الـ34 بعد تصويبة من داني ويلبيك، ليتصدى لها بوب بقدمه بشكل رائع.

أدم لالانا حاول أيضا في الدقيقة الـ44، لكن تايلور تدخل في اللحظة الأخيرة ومنع الهدف الأول.

شوط المباراة الثاني كان خاليا من الفرص الخطرة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

التعادل رفع رصيد بيرنلي للنقطة الثانية مرتقيا للمركز الـ19 وقبل الأخير على حساب شيفيلد يونايتد، فيما ارتفع رصيد برايتون للنقطة السادسة في المركز الـ16.