رائعة الجوعي تحرم الاتحاد من انتصار ثان في الدوري السعودي بمشاركة حجازي

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 20:50

كتب : FilGoal

حجازي - اتحاد جدة

كان اتحاد جدة يبحث عن هدف ثاني يؤمن به تقدمه لكن عبد الله جوعي أطلق قذيفة رائعة جاء منها هدف التعاون لتنتهي المباراة بالتعادل.

وتعادل اتحاد جدة مع ضيفه التعاون إيجابيا بهدف لمثله في ملعب الجوهرة المشعة في رابع جولات الدوري السعودي اليوم الجمعة.

وشهدت المباراة المشاركة الثانية على التوالي الكاملة لأحمد حجازي الوافد على صفوف الاتحاد معارا من وست بروميتش ألبيون، بعد الفوز على الأهلي في اللقاء السابق بهدفين دون رد.

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كما شهدت المباراة غياب مدرب التعاون باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا.

فيما قاد التعاون المدرب المصري أحمد فتح الله.

تقدم الاتحاد عن طريق رومارينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وشهدت لحظة تسديد ركلة جزاء الاتحاد لقطة من حجازي حينما طلب من أليكساندر بيروجوفيتش ترك التسديدة لرومارينيو المختص بتسديد الضربات.

فيما جاء هدف التعادل عن طريق عبد الله الجوعي في الدقيقة 73.

بتلك النتيجة وصل رصيد الاتحاد لخمس نقاط يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب.

ويبتعد الاتحاد عن التعاون ملاحقه بفارق الأهداف فقط.

اتحاد جدة التعاون حجازي
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