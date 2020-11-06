رائعة الجوعي تحرم الاتحاد من انتصار ثان في الدوري السعودي بمشاركة حجازي

كان اتحاد جدة يبحث عن هدف ثاني يؤمن به تقدمه لكن عبد الله جوعي أطلق قذيفة رائعة جاء منها هدف التعاون لتنتهي المباراة بالتعادل.

وتعادل اتحاد جدة مع ضيفه التعاون إيجابيا بهدف لمثله في ملعب الجوهرة المشعة في رابع جولات الدوري السعودي اليوم الجمعة.

وشهدت المباراة المشاركة الثانية على التوالي الكاملة لأحمد حجازي الوافد على صفوف الاتحاد معارا من وست بروميتش ألبيون، بعد الفوز على الأهلي في اللقاء السابق بهدفين دون رد.

كما شهدت المباراة غياب مدرب التعاون باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا.

فيما قاد التعاون المدرب المصري أحمد فتح الله.

تقدم الاتحاد عن طريق رومارينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وشهدت لحظة تسديد ركلة جزاء الاتحاد لقطة من حجازي حينما طلب من أليكساندر بيروجوفيتش ترك التسديدة لرومارينيو المختص بتسديد الضربات.

د59’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@ittihad⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق رومارينهو .#الاتحاد_التعاون pic.twitter.com/1egQvQq6Ik — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 6, 2020

فيما جاء هدف التعادل عن طريق عبد الله الجوعي في الدقيقة 73.

د73’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@AltaawounFC⁩ يسجل التعادل عن طريق اللاعب عبدالله الجوعي . ⁧#الاتحاد_التعاون pic.twitter.com/r4qM8R0Y2H — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 6, 2020

بتلك النتيجة وصل رصيد الاتحاد لخمس نقاط يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب.

ويبتعد الاتحاد عن التعاون ملاحقه بفارق الأهداف فقط.