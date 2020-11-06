رائعة الجوعي تحرم الاتحاد من انتصار ثان في الدوري السعودي بمشاركة حجازي
الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 20:50
كتب : FilGoal
كان اتحاد جدة يبحث عن هدف ثاني يؤمن به تقدمه لكن عبد الله جوعي أطلق قذيفة رائعة جاء منها هدف التعاون لتنتهي المباراة بالتعادل.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
وتعادل اتحاد جدة مع ضيفه التعاون إيجابيا بهدف لمثله في ملعب الجوهرة المشعة في رابع جولات الدوري السعودي اليوم الجمعة.
وشهدت المباراة المشاركة الثانية على التوالي الكاملة لأحمد حجازي الوافد على صفوف الاتحاد معارا من وست بروميتش ألبيون، بعد الفوز على الأهلي في اللقاء السابق بهدفين دون رد.
كما شهدت المباراة غياب مدرب التعاون باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا.
فيما قاد التعاون المدرب المصري أحمد فتح الله.
تقدم الاتحاد عن طريق رومارينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 59.
وشهدت لحظة تسديد ركلة جزاء الاتحاد لقطة من حجازي حينما طلب من أليكساندر بيروجوفيتش ترك التسديدة لرومارينيو المختص بتسديد الضربات.
د59’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️
@ittihad يسجل الهدف الأول عن طريق رومارينهو .#الاتحاد_التعاون pic.twitter.com/1egQvQq6Ik— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 6, 2020
فيما جاء هدف التعادل عن طريق عبد الله الجوعي في الدقيقة 73.
د73’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️
@AltaawounFC يسجل التعادل عن طريق اللاعب عبدالله الجوعي .
#الاتحاد_التعاون pic.twitter.com/r4qM8R0Y2H— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 6, 2020
بتلك النتيجة وصل رصيد الاتحاد لخمس نقاط يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب.
ويبتعد الاتحاد عن التعاون ملاحقه بفارق الأهداف فقط.