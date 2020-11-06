الاتحاد الإيطالي يعلن إصابة مانشيني بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة إصابة المدير الفني للأتزوري روبرتو مانشيني بفيروس كورونا.

وأشار بيان الاتحاد الإيطالي إلى أن مانشيني عزل نفسه ذاتيا في منزله.

وواصل البيان "العينة جاءت إيجابية لكن بدون أعراض، وسيكون المدرب قادرا على الالتحاق بالمنتخب بعد المرور بإجراءات محددة من قبلنا ومن قبل الاتحاد الأوروبي فور شفائه".

ويستعد منتخب إيطاليا للقاء إستونيا وديا في 11 نوفمبر، قبل أن يلتقي مع بولندا في 15 من الشهر ذاته في خامس جولات دوري الأمم الأوروبية.

وينهي المنتخب الإيطالي الأجندة الدولية بلقاء البوسنة والهرسك في 18 نوفمبر في سادس جولا دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل المنتخب الإيطالي المركز الثاني في المجموعة الأولى بست نقاط خلف بولندا صاحبة السبع نقاط.

ويبتعد منتخب إيطاليا عن ملاحقه هولندا بنقطتين.

فيما يأتي منتخب البوسنة والهرسك رابعة بنقطتين فقط.