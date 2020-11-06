تقرير مغربي: إدارة الرجاء لم تتلق طلب استقالة سلامي.. واجتماع حاسم خلال الساعات المقبلة

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 14:30

كتب : FilGoal

جمال سلامي - الرجاء

نفى نادي الرجاء البيضاوي المغربي احتمالية رحيل جمال سلامي المدير الفني بعد توديع الفريق دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي.

وخسر الرجاء فرصة الوصول للنهائي بالسقوط أمام الزمالك 4-1 في مجموع المباراتين.

ونُشر تقرير مغربي يشير لاقتراب رحيل سلامي بعد فشل الوصول للنهائي.

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وقال مصدر بنادي الرجاء لموقع "Le 360" المغربي: "الإدارة لم تتلق أي طلب استقالة لجمال سلامي بعد الهزيمة، المدرب تحدث إلى اللاعبين في غرفة الملابس بشكل عام وهنأهم على الأداء الكبير، ولم يشر إلى الاستقالة".

وشدد المصدر "إدارة الرجاء ستعقد اجتماعا حاسما خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل تقييم الوضع في الفريق وتحديد المسؤوليات بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها أمام الزمالك المصري".

وكان الموقع ذاته قد نشر تقرير جاء فيه أن "إدارة النادي الأخضر تتجه إلى الانفصال عن جمال لسلامي، وذلك بعد نهاية الموسم الكروي الحالي".

وأضاف التقرير "وجهت الجماهير الرجاوية، أصابع الاتهام، في انتكاسة الرجاء وخروج فريقها المذل من نصف نهائي دوري الأبطال إلى جمال سلامي، وطالبت بإبعاده والبحث عن مدرب جديد يقود الفريق الموسم المقبل".

وقاد سلامي الرجاء للفوز بلقب الدوري المغربي لأول مرة منذ 7 سنوات والثاني عشر في تاريخه.

إجمالا قاد المغربي الرجاء في 36 مباراة بجميع البطولات فاز في 19 وخسر 7 وتعادل في 10.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد برج العرب.

جمال سلامي الرجاء المغربي دوري أبطال إفريقيا
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