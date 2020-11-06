زلاتان إبراهيموفيتش أفضل لاعب لشهر أكتوبر في الدوري الإيطالي

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 13:40

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش يحتفل بهدف ميلان في مرمى إنتر

حصل زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان على جائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإيطالي موسم 2020-2021.

وسيحصل السويدي المخضرم على الجائزة قبل مباراة ميلان وهيلاس فيرونا والمقررة يوم الأحد المقبل 8 نوفمبر ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

زلاتان في شهر أكتوبر ساهم في 6 أهداف بتسجيل 5 وصناعة هدفا في الفوز على إنتر وأودينيزي والتعادل مع روما 3-3.

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أهداف المخضرم البالغ 39 عاما ساهمت في اعتلاء الروسونيري صدارة الترتيب برصيد 16 نقطة من 6 مباريات.

لويجي دي سيرفو المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي قال عبر الموقع الرسمي: "كانت بداية زلاتان إبراهيموفيتش للموسم مذهلة، حيث سجل سبعة أهداف في أربع مباريات".

وأضاف "غيّر مهاجم الروسونيري وجه ميلان منذ عودته إلى المسابقة، حيث جر زملائه إلى أرض الملعب بجاذبيته وصفاته الفنية مثل البطل الحقيقي".

وكان الأرجنتيني أليخاندرو جوميز قد توج بالجائزة عن شهر سبتمبر الماضي.

الدوري الإيطالي في إيطاليا زلاتان إبراهيموفيتش
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