زلاتان إبراهيموفيتش أفضل لاعب لشهر أكتوبر في الدوري الإيطالي

حصل زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان على جائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإيطالي موسم 2020-2021.

وسيحصل السويدي المخضرم على الجائزة قبل مباراة ميلان وهيلاس فيرونا والمقررة يوم الأحد المقبل 8 نوفمبر ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

زلاتان في شهر أكتوبر ساهم في 6 أهداف بتسجيل 5 وصناعة هدفا في الفوز على إنتر وأودينيزي والتعادل مع روما 3-3.

@Ibra_official è l'MVP #SerieATIM di ottobre! 💥🔝 • Nessun duello 1vs1 offensivo perso • Indice di efficienza fisica al 92% • Indice di efficienza tecnica al 96% • Passaggi chiave riusciti: 94%https://t.co/NoPRY35qqe#WeAreCalcio pic.twitter.com/xHkOcwo7bU — Lega Serie A (@SerieA) November 6, 2020

أهداف المخضرم البالغ 39 عاما ساهمت في اعتلاء الروسونيري صدارة الترتيب برصيد 16 نقطة من 6 مباريات.

لويجي دي سيرفو المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي قال عبر الموقع الرسمي: "كانت بداية زلاتان إبراهيموفيتش للموسم مذهلة، حيث سجل سبعة أهداف في أربع مباريات".

وأضاف "غيّر مهاجم الروسونيري وجه ميلان منذ عودته إلى المسابقة، حيث جر زملائه إلى أرض الملعب بجاذبيته وصفاته الفنية مثل البطل الحقيقي".

وكان الأرجنتيني أليخاندرو جوميز قد توج بالجائزة عن شهر سبتمبر الماضي.