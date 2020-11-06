قائمة توجو - ديجني وكودجو لابا على رأس المنتخب لمواجهتي مصر

اختار الفرنسي كلود لوروا المدير الفني لـ منتخب توجو، 23 لاعبا لقائمة المنتخب التي تستعد لمواجهة مصر في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وشهدت القائمة استدعاء، القائد داكونام ديجني مدافع خيتافي الإسباني، وكذلك كودجو لابا مهاجم العين الإماراتي.

ويلتقي منتخب مصر الأول مع توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

وجاءت قائمة المنتخب التوجولي كالآتي:

حراسة المرمى: دوفي أبوتشي (جيه دي أر ستارز الجنوب إفريقي) – عبدول مبارك أييجبا (أو تي أر التوجولي) – مالكوم باركولا (أولمبيل ليون الفرنسي)

الدفاع: خولسيه أجبوزو – يوسوفو أتي – لويك بيسيلي (بوردو الفرنسي) – داكونام ديجني (خيتافي الإسباني) – سيمون جيبجنون (دينامو تيبلسي الجورجي) – ستيف لاوسون – كانجنيفي أماتشيوتشيو (جبوهولي التوجولي)

الوسط: فلويد أتشيو – فلويد أياتي (غينتشلربيرجلي التركي) – إيلاس بيبو (هوفنهايم) – إليوم نيافيدجي – سيرجي سيكو – معروف تشاكي (كارا التوجولي) - ماثيو دوسيفي (تولوز الفرنسي) – جيليس سونو (أرزرومسبور التركي)

الهجوم: كيفين أهويكي دينكي (بيزيرس الفرنسي) – جوزيه دوكي – ديفيد هينين (جرينبول الفرنسي) – لابا كودجو (العين الإماراتي) – بينيل ملابا (اتحاد كلباء الإماراتي)

Liste des 23 #Eperviers du Togo convoqués par le Sélectionneur national C. LE ROY pour la double confrontation #TOGEG comptant pour les 3ème, 4ème Journées des Éliminatoires #CAN #TOTAL #CAMEROUN 2022. #Amenyido E. douleurs musculaires, retenu par son club. pic.twitter.com/3RU1MF1Vhu — Togo Football (FTF) (@TogoFtf) November 6, 2020

مصر تعادلت في الجولتين الأولى والثانية مع منتخبي كينيا وجُزر القُمر.

وتحتل مصر حاليا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، وخلف جزر القُمر المتصدرة برصيد 4 نقاط، ثم كينيا بنقطتين، وتوجو بنقطة واحدة.