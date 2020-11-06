قائمة توجو - ديجني وكودجو لابا على رأس المنتخب لمواجهتي مصر

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 12:16

كتب : FilGoal

مصر - توجو

اختار الفرنسي كلود لوروا المدير الفني لـ منتخب توجو، 23 لاعبا لقائمة المنتخب التي تستعد لمواجهة مصر في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وشهدت القائمة استدعاء، القائد داكونام ديجني مدافع خيتافي الإسباني، وكذلك كودجو لابا مهاجم العين الإماراتي.

ويلتقي منتخب مصر الأول مع توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

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وجاءت قائمة المنتخب التوجولي كالآتي:

حراسة المرمى: دوفي أبوتشي (جيه دي أر ستارز الجنوب إفريقي) – عبدول مبارك أييجبا (أو تي أر التوجولي) – مالكوم باركولا (أولمبيل ليون الفرنسي)

الدفاع: خولسيه أجبوزو – يوسوفو أتي – لويك بيسيلي (بوردو الفرنسي) – داكونام ديجني (خيتافي الإسباني) – سيمون جيبجنون (دينامو تيبلسي الجورجي) – ستيف لاوسون – كانجنيفي أماتشيوتشيو (جبوهولي التوجولي)

الوسط: فلويد أتشيو – فلويد أياتي (غينتشلربيرجلي التركي) – إيلاس بيبو (هوفنهايم) – إليوم نيافيدجي – سيرجي سيكو – معروف تشاكي (كارا التوجولي) - ماثيو دوسيفي (تولوز الفرنسي) – جيليس سونو (أرزرومسبور التركي)

الهجوم: كيفين أهويكي دينكي (بيزيرس الفرنسي) – جوزيه دوكي – ديفيد هينين (جرينبول الفرنسي) – لابا كودجو (العين الإماراتي) – بينيل ملابا (اتحاد كلباء الإماراتي)

مصر تعادلت في الجولتين الأولى والثانية مع منتخبي كينيا وجُزر القُمر.

وتحتل مصر حاليا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، وخلف جزر القُمر المتصدرة برصيد 4 نقاط، ثم كينيا بنقطتين، وتوجو بنقطة واحدة.

منتخب توجو مصر تصفيات كأس الأمم الإفريقية
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