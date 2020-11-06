الزمالك: الأهلي أفضل مع موسيماني عن فايلر.. وباتشيكو سار على خطى كارتيرون بشكل أفضل

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 11:49

كتب : FilGoal

جايمي باتشيكو في مران الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك إن مستوى الأهلي أفضل مع مدربه الجديد بيتسو موسيماني عما كان عليه مع ريني فايلر مدربه السابق، كما أشار إلى أن جايمي باتشيكو مدرب فريقه سار على خطى باتريس كاتيرون المدرب السابق لكن بشكل أفضل.

وصرح أنور عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "الفريقان يمثلان إفريقيا وليس مصر فقط، المباراة في الملعب ستشهد مستوى فنيا مرتفعا للغاية، خلال الفترة الحالية، الزمالك يسير بشكل جيد جدا وعاد بثقة جماهيره".

وأضاف "الأهلي مستواه مع موسيماني أفضل من فايلر ويلعب بشكل أفضل وفنيا أعلى، الأهلي يلعب بشكل أفضل من المدرب السويسري أرى ذلك بشكل شخصي".

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وتابع "هناك لاعبون في الملعب يعرفون قيمة القميص الذي يرتدونه في الطرفين وأتمنى عدم الخروج عن النص وفنيا ستكون جيدة جدا".

وأردف "باتشيكو يسير على نفس خطى كارتيرون، أتى في فترة قصيرة وطُلب منه أمرين، الأول أن ينهي الموسم في المركز الثاني ليلعب دوري الأبطال، ونجح فيه، والثاني أن يفوز ضد الرجاء ونجح، ويسير بشكل جيد".

واستطرد "بل على العكس قد ترى أن كارتيرون قد يسير في البطولة الإفريقية بشكل جيد وفي الدوري ليس كذلك، لكن باتشيكو سار في الطريقين بشكل جيد".

وتابع "باتشيكو سار على خطى كارتيرون بشكل أفضل حقق نتائج جيدة، لكن الفرنسي حقق بطولات".

وأكمل "لدينا لاعبون رجال في الزمالك، كمشجع أنا مطمئن لدي لاعبين على مستوى عال ودوليين، الزمالك إذا استقبل لن يفرق معه شيء، الترجي سجل هدفا وتفوقت، الرجاء سجل وسجلنا نحن 3 أهداف".

وأتم "الجيل الحالي يسجل ويلعب بسهولة، نوعية وشخصية اللاعبين الموجودين حاليا يجعلني أطمئن أنهم سيتمكنون من حصد اللقب إن شاء الله".

وكان الزمالك قد فاز بنتيجة 3-1 على الرجاء المغربي ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ما يجعله منتصرا بنتيجة 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي فاز بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ضد الوداد المغربي ليضرب موعدا مع الزمالك في النهائي.

نهائي قاري كبير وتاريخي غير مسبوق يجمع الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية يوم 27 من الشهر الجاري.

في إفريقيا نهائي دوري أبطال إفريقيا نهائي القرن
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