باسم مرسي يقدم نصحية لـ مصطفى محمد.. ويرشح ثنائي للتألق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 11:39

كتب : FilGoal

باسم مرسي

تمنى باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي تفوق الزمالك ناديه السابق على الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال باسم مرسي عن نهائي دوري الأبطال: "ستكون مباراة صعبة على الطرفين، أتمنى فوز الزمالك طبعا، الغلبة للفريق الذي لن يخاطر في المباراة".

وأضاف عن أسلوب جايمي باتشيكو الدفاعي عبر قناة أون تايم سبورتس، قائلا: "باتشيكو ليس من المدربين الذين يفضلون الهجوم طيلة الوقت، يستهدف الدفاع في البداية بشكل جيدا ومن ثم يهاجم عن طريق الأطراف، وهو ما جاء عن طريقه هدف مصطفى محمد في شباك الرجاء، الدفاع رقم واحد بالنسبة له".

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أما عن موسيماني مدرب الأهلي أردف "موسيماني صنع الفارق مع الأهلي بشكل جيد جدا، هو في التصريحات ما شاء الله عليه خاصة أنني واجهته من قبل مع صنداونز".

وواصل "أرشح وليد سليمان وفرجاني ساسي للتألق من صفوف الفريقين في المباراة النهائية".

وتابع " أتمنى أن تخرج المباراة بشكل جيد وبهدوء وألا تكرر مشاكل مباراة السوبر".

وقدّم باسم نصحية لمصطفى محمد "عدم التركيز عما يحدث خارج الملعب لانني كنت مثله صغير في السن وشغلت نفسي بأشياء خارج الملعب".

وأكمل عن مروان محسن "لديه أشياء يقدمها أفضل من تسجيل الأهداف، نعم المهاجم يقاس بتسجيل الأهداف، لكنه لاعب محطة جيد ويقدم أشياء كثيرة في الملعب".

وأتم عن إمكانية العودة غلى الزمالك مجددا: "الزمالك بيتي، هناك بعض الحديث لكن لا يتسم بالجدية "من بعيد لبعيد"، لدي أمل كبير بالعودة للزمالك ومنتخب مصر".

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 27 نوفمبر على استاد برج العرب.

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