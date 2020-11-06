الزمالك: نشعر بالثقة قبل مواجهة الأهلي وليس غرورا.. والونش سيسافر إلى ألمانيا بعد نهائي دوري الأبطال

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 01:13

كتب : FilGoal

الزمالك والرجاء - محمود الونش

كشف هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك موقف محمود حمدي الونش من الإصابة وكذلك تحدث عن نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وقال زادة: "الونش سيواصل، وبعد نهائي دوري الأبطال سيسافر إلى ألمانيا مع طبيب الفريق مهند أسامة من أجل الكشف للاطمئنان على سلامته".

أضاف عبر قناة النهار "أتمنى أن تبتعد عنه الإصابات وباقي اللاعبين وهو في الحقيقة من الجنود الموجودة في الفريق".

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الونش شارك في لقاء الرجاء المغربي كاملا بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال مواجهة الإسماعيلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وعن لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا تابع "فزنا على الأهلي في آخر مباراتين في الدوري والسوبر، وهو ما جعل الفريق الحالي يشعر بالراحة النفسية قبل المواجهة المقبلة".

وأردف "وهو ما يعطي ثقة وأريحية وليس غرورا، وهناك فرق عندما تخسر من فريق 3 أو 4 سنوات تشعر أنهم يلعبون مهزومين".

وأتم عن الأفضل خوض نهائي من مباراة واحدة أم مباراتين "لو خضنا نهائي من مباراة واحدة، فأرى أن الزمالك الأفضل لأن الفريق يجيد في المباريات الفاصلة بشكل أفضل مثلما حدث في مباراة السوبر المحلي والإفريقي".

ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ المسابقة من مباراة واحدة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب.

الزمالك محمود حمدي الونش
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