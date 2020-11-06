سقط ميلان.. يازيتشي يكبد الروسونيري خسارة أولى منذ 146 يوما ويكرر عقدة ليل في سان سيرو

أنهى ليل الفرنسي سلسلة اللاخسارة الخاصة بميلان بعد 24 مباراة دون هزيمة في جميع المسابقات منذ استئناف النشاط الرياضي، بالفوز 3-0 في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

وكرر الفريق الفرنسي ما فعله منذ 14 عاما على ملعب سان سيرو، بعدما فاز في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2006-07 بنتيجة 2-0، فهو الفريق الفرنسي الوحيد الذي حقق الفوز على ميلان في سان سيرو خلال 16 مباراة، ليصبح ليل عقدة ميلان في ملعبه.

حينها أنهى ميلان البطولة بطلا بالفوز على ليفربول في النهائي 2-1.

وتعد تلك أول مرة يخسر ميلان بفارق 3 أهداف على ملعب سان سيرو في تاريخه بدوري أبطال أوروبا.

ثلاثية ليل جاءت عن طريق التركي يوسف يازيتشي الذي سجل الهاتريك الخاص به الثاني في الدوري الأوروبي بعدما سجل مسبقا في شباك سبارتا براج التشيكي، ليتصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 6.

لاعب الوسط التركي تقدم للفريق الفرنسي أولا من علامة الجزاء في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني أضاف يازيتشي الهدف الثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء غالطت الحارس جانلويجي دوناروما في الدقيقة 55.

ومن لعبة سريعة و3 تمريرات سجل الهدف الثالث بتسديدة شاهدها دوناورما تهز شباكه دون أن يتحرك لها.

وأصبح يازيتشي ثاني لاعب يسجل هاتريك في شباك ميلان على ملعب سان سيرو بعد البرازيلي ريفالدو الذي سجل بقميص برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2000-2001.

التركي كاد أن يسجل الهدف الرابع في مناسبتين، جاءت الأولى في الشباك الخارجية والثانية أبعدها دوناروما لركنية.

يوسف يازيتش يضرب ميلان بثلاثية في سان سيرو ليقترب من إيقاف سلسلة اللاهزيمة عند 24 مباراة 🌟⚽️ pic.twitter.com/H6XvPvMsK8 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) November 5, 2020

تغييرات ستيفانو بيولي في الشوط الثاني لمحاولة تقليص الفارق لم تحدث أي جديد ليسقط الروسونيري لأول مرة في فخ الخسارة لأول مرة منذ استئناف النشاط بعد 146 يوما.

وفي نفس المجموعة حقق سبارتا براج التشيكي فوزا ساحقا خارج قواعده على سيلتك الأسكتلندي بنتيجة 4-1.

فوز أصبح به شكل الترتيب، ليل 7 نقاط، ميلان 6 نقاط، ليل 3، سيلتك 1.