لاعب يونايتد السابق: بوجبا لم يقدم أي شيء للفريق سوى المشاكل

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 22:18

كتب : FilGoal

بول بوجبا مع مانشستر يونايتد أمام أرسنال

انتقد بول إنس لاعب مانشستر يونايتد السابق نظيره بول بوجبا لاعب الفريق الحالي مؤكدا أنه لم يقدم أي شيء للفريق سوى المشاكل.

وتحدث بول إنس لموقع "لادبروكس" قائلا: "أحب بوجبا وأعتقد أنه لاعب من طراز عالمي، رأينا ذلك منه في يوفنتوس، لكن منذ قدومه ليونايتد لم يقدم شيئا سوى المشاكل".

وأضاف "مع جوزيه مورينيو ووكيله مينو رايولا كان هناك شيئا خاطئا والأداء لم يكن جيدا، والجمهور كان ضده".

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وتابع "إن كنت ألعب بجانبه كنت سأقول له اسمع اذهب للملعب وقدم كل ما لديك مثلما تريد ثم يمكنك التحدث عن رغبتك باللعب لريال مدريد لأنه حاليا أنت لا يمكنك اللعب لمانشستر يونايتد".

وأردف اللاعب الإنجليزي "إن كنت مكان بول بوجبا وأجلس على مقاعد البدلاء وأشاهد فريد وسكوت مكتومياني وبرونو فيرنانديز يلعبون فهناك شيئا خاطئا معي".

وأتم "مانشستر يونايتد لا يتعلق ببول بوجبا".

وارتدى بول إنس قميص مانشستر يونايتد من 1989 لـ1995.

بوجبا مانشستر يونايتد
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