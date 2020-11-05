برنامج بدني لـ ربيعة من أجل تجهيزه لنهائي إفريقيا

تدرب رامي ربيعة صباح اليوم الخميس ويواصل التدريب غدا الجمعة من أجل الإعداد بقوة لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني ربيعة من إجهاد في العضلة الخلفية.

وطلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من مدرب الأهلي كابيلو رانجواجا مخطط الأحمال وضع برنامج بدني مكثف لربيعة ليعود للمشاركة في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي للقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة 27 نوفمبر في استاد برج العرب.

وخاض ربيعة خلال الموسم الجاري 31 مباراة رفقة الأهلي في كل البطولات.