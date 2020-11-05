تقرير مغربي: سلامي يقترب من الرحيل "بعد انتكاسة الرجاء والخروج المذل"

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 19:27

كتب : FilGoal

جمال سلامي - الرجاء

يقترب جمال سلامي المدير الفني لـ الرجاء المغربي من الرحيل عن قيادة الفريق فنيا.

ووفقا لموقع "Le 360 Sport" المغربي فأن "إدارة النادي الأخضر تتجه إلى الانفصال عن جمال لسلامي، وذلك بعد نهاية الموسم الكروي الحالي".

وأضاف التقرير "وجهت الجماهير الرجاوية، أصابع الاتهام، في انتكاسة الرجاء وخروج فريقها المذل من نصف نهائي دوري الأبطال إلى جمال سلامي، وطالبت بإبعاده والبحث عن مدرب جديد يقود الفريق الموسم المقبل".

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وودع الرجاء بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الخسارة من الزمالك بنتيجة 4-1 في مجموع اللقاءين.

وقاد سلامي الرجاء للفوز بلقب الدوري المغربي لأول مرة منذ 7 سنوات والثاني عشر في تاريخه.

إجمالا قاد المغربي الرجاء في 36 مباراة بجميع البطولات فاز في 19 وخسر 7 وتعادل في 10.

وقال سلامي أمس عقب نهاية اللقاء والهزيمة من الزمالك 3-1: "الفريق عانى من إجهاد بدني ظهر على اللاعبين. حاولنا إجراء التبديلات لإحداث أفضلية لكن الزمالك في النهاية سيطر علينا لأنه يملك جاهزية بدنية أكبر".

وواصل "هنيئا لهم (الزمالك). استحقوا الفوز، وبالنسبة لي أشكر اللاعبين لأنهم قدموا أداء أفضل من المتوقع بالنسبة لنا".

وأتم "نشكر الجمهور أيضا الذين ساندونا وشعرنا بوجودهم رغم غيابهم".

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد برج العرب.

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