المصري لـ في الجول: وصلنا لمرحلة نهائية لانتقال وادي لـ بيراميدز.. وقيد سيمبوريه

كشف محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيدي والمشرف على فريق الكرة تحرك النادي في سوق الانتقالات استعدادا للموسم الجديد.

وقال الخولي لـ FilGoal.com: "تم الاتفاق على انتقال الثنائي بهاء مجدي وأحمد ياسر إلى البنك الأهلي".

وعلم FilGoal.com اقتراب انتقال أحمد ياسر مقابل 3 ملايين جنيه إلى صفوف البنك الأهلي. (طالع التفاصيل)

وأضاف "سنحسم موقف بعض اللاعبين خلال الساعات المقبلة على حسب التقرير المقدم من على ماهر المدير الفني للفريق والاسم الأبرز هو المدافع الفلسطيني محمد صالح".

وأكمل "فور الانتهاء من مرحلة التعاقدات الجديد، سنفتح ملف تمديد عقود اللاعبين والركائز الأساسية للفريق".

وأوضح "علي ماهر طلب تدعيم الخط الوسط أو الهجوم بلاعب إفريقي".

وأردف "وسنقيد البوركينابى سعيدو سيمبوريه بقائمة الفريق الأولى وفتحنا خطوط تواصل مع اللاعب من أجل عودته للتدريبات".

وأتم "وصلنا لمرحلة نهائية من المفاوضات مع بيراميدز لانتقال محمود وادي و خلال الساعات المقبلة محتمل الإعلان رسمياً عن انتقال اللاعب".

وقال مصدر مقرب من المهاجم الفلسطيني لـFilGoal.com سابقا: "وقع محمود وادي على عقود انتقاله إلى بيراميدز بعد اتفاق النادي مع المصري على دفع مليون 20 مليون جنيه".

وأكمل "المصري حصل على 12 مليون جنيه نقدا، وسيحصل على المبلغ المتبقي على قسطين، الأول في شهر نوفمبر بواقع 5 ملايين جنيه، والآخر في يناير بواقع ثلاثة ملايين جنيه".

وكان المصري قد حسم 4 صفقات للموسم الجديد وهم، أحمد شديد قناوي وعلاء عطا وعصام ثروت ومصطفى سلطان.