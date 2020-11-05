خبر في الجول – خطوة واحدة على انتقال أحمد ياسر إلى البنك الأهلي

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 14:55

كتب : أيمن عيد

لاعبو المصري يحتفلون بهدف أحمد ياسر في وادي دجلة

اقترب أحمد ياسر مهاجم النادي المصري من الانتقال لفريق البنك الأهلي.

وعلم FilGoal.com بأن أحمد ياسر عقد جلسة مساء أمس الأربعاء مع إدارة المصري، واتفق خلالها على الانتقال إلى البنك الأهلي مقابل ما يقرب من 3 ملايين جنيه يحصل عليها النادي المصري.

أحمد ياسر سيجري الكشف الطبي مع فريق البنك الأهلي بداية الأسبوع المقبل، ومن ثم يتم التوقيع رسميا.

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من جهة أخرى، شهدت الجلسة، انتهاء الخلاف بين علي ماهر المدير الفني للمصري واللاعب بعد عقد جلسة بين الطرفين قربت وجهات النظر وتقبل على ماهر اعتذار اللاعب الذي حرص على عدم وجود أي خلاف مع مدربه السابق سواء كان سيستمر مع المصري أو يرحل عن صفوف الفريق.

أحمد ياسر يلعب في صفوف المصري منذ موسم 2014/2015، وتخللها إعارة إلى فريق الميناء العراقي لمدة موسمين.

صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 37 مباراة بمختلف البطولات. سجل 9 أهداف وصنع هدفا واحدا.

في الدوري أحمد ياسر المصري
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