سكاي: يونايتد لا يفكر في إقالة سولشاير.. الإدارة تثق في استمراره

يبدو أن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد سيحتفظ بوظيفته على الرغم من الخسارة من أرسنال وإسنطبول باشاك شهير على الترتيب. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وقال التقرير إن إدارة مانشستر يونايتد ترى أنه مدرب من أجل المدى البعيد ولا توجد أي مخاوف على مستقبله.

وأشار التقرير إلى أن المدرب مازال يحظى بدعم الإدارة كليا، إلا أن النتائج يجب أن تتحسن في الملعب.

وأوضحت سكاي أنه لا توجد أي نية لدى إدارة يونايتد لإقالة المدرب النرويجي رغم التقارير التي ربطتها بتعيين ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام السابق.

مانشستر يونايتد خسر في الجولة الماضية من أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 1-0.

وخسر يونايتد مجددا من باشاك شهير بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويستعد يونايتد لمواجهة إيفرتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي يوم السبت.