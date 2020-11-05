قائمة المغرب – بنشرقي وزياش ضمن اختيارات خليلودزيتش لمواجهة إفريقيا الوسطى

تواجد أشرف بنشرقي نجم نادي الزمالك ضمن قائمة منتخب المغرب لفترة التوقف الدولي منتصف شهر نوفمبر الجاري.

أعلن وحيد خليلودزيتش مدرب منتخب المغرب، قائمة فريقه لمواجهتي إفريقيا الوسطى في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

قائمة المغرب شهدت تواجد حكيم زياش لاعب تشيلسي، بجانب أشرف بنشرقي لاعب الزمالك، وأشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان.

وتواجد سفيان رحيمي أيضا من الرجاء، ويوسف نصيري مهاجم إشبيلية.

وجاءت قائمة المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسون بونو (إشبيلية) – منير المحمدي (هاتايا سبور) – هشام الماجد (اتحاد طنجة).

الدفاع: عصام شباك (مالاطيا سبور) – نصير مزراوي (أياكس) – رومان سايس (ولفرهامبتون) – حمزة منديل (شالكة) – جواد اليامك (بلد الوليد) – سامي ماي (سانت ترودين) – نايف أكرد (ستاد رين).

الوسط: نسيم بوجلاب (شالكة) – سفيان أمرابط (فيورنتينا) – فيصل فجر (سيفا سبور) – أيمن برقوق (إينتراخت فرانكفورت) – حكيم زياش (تشيلسي) – عادل تاعربت (بنفيكا) – سليم أملاح (فيتيس).

الهجوم: أشرف حكيمي (إنتر ميلان) – سفيان رحيمي (الرجاء) – زكريا أبو خلال (ألكمار) – أمين هاريت (شالكة) – يوسف النصيري (إشبيلية) – يوسف العربي (أوليمبياكوس) – أشرف بنشرقي (الزمالك).

📋🦁Here it is: your #AtlasLions squad for the African Cup of Nations 2021 qualifiers against the Central African Republic🇨🇫 📋🦁اللائحة الكاملة لأسود الأطلس المستدعاة لمبارتي إفريقيا الوسطى🇨🇫 لحساب الجولتين 3 و 4 من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2021 #DimaMaghrib💚🇲🇦❤ pic.twitter.com/6UQe8bFIJy — Équipe Nationale du Maroc (@EnMaroc) November 5, 2020

ويلتقي منتخب المغرب مع إفريقيا الوسطى يومي 13 و17 نوفمبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من المجموعة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

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