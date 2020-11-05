أمير مرتضى: واجهنا تعسفا من اللجنة الطبية في كاف.. ساسي كاد يغيب عن اللقاء

قال أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك إن فريقه واجه تعسفا كبيرا من اللجنة الطبية المرسلة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وكان من الممكن ألا يشارك فرجاني ساسي لاعب فريقه في المواجهة ضد الرجاء.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وصرح أمير عبر برنامج "أوضة اللبس" قائلا: "كانت لدي ثقة في اللاعبين، نلعب في ظروف صعبة للغاية، ليست ظروف كرة قدم تماما، فريق في نصف نهائي إفريقيا تتأجل مباراتها 3-4 مرات، كل تلك الأمور تؤثر علينا وعلى اللاعبين، كنت واثقا في اللاعبين ولديهم شخصية على مدار السنوات وتظهر في مثل هذه الأوقات، ويجيدون اللعب ضد الكبار".

وواصل "توقعت أن يكون هناك سيناريو محرجا، الرجاء لم يكن لديه ما يخسره، النتيجة لم تكن مطمئنة، سهل أن تكون المباراة مفتوحة".

وأكمل "تحدثنا بين الشوطين ثم تحدثوا مع بعضهم البعض، اللاعبون كانوا يعلمون ما يريدونه، باتشيكو لم يتمكن بعد من تطبيق كافة أفكاره لأنه لم يخض العديد من المباريات، لكن شخصية اللاعبين أيضا كانوا يرغبون في تحقيق شيء ما وحدث".

وتابع "فزنا في الظروف التي سردتها، أشياء خارج كرة القدم، اعتدنا عليها في الدوري المحلي، أن تكون هناك عشوائية في القرارات والجدول، والآن في كاف، كل ذلك يؤثر عليك بشكل نفسي لكننا وصلنا النهائي وتخطينا كل ذلك".

الزمالك فاز بنتيجة 3-1 في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-1 ويتأهل لمواجهة الأهلي.

وتحدث أمير حول أمر لم يكشفه قبل مواجهة الرجاء بخصوص مشاركة فرجاني ساسي: "كان هناك تعسفا كبيرا من اللجنة الطبية لم نتحدث عنها، طلبوا تحاليل وأشعة لفرجاني ساسي يوم الثلاثاء والأربعاء في الخامسة مساء، وكان من الممكن ألا يشارك، كان هناك قلق ولم ندخل اللاعب في هذه القصة، كان من المفترض أن نخرج اللاعب من المعسكر لكي يجري اللاعب أشعة ورسم قلب وتحاليل طلبت قبل المباراة بـ3 ساعات".

وواصل "اللجنة الطبية شددت على ضرورة تقديم مثل هذه الأشياء وإلا لن يشارك ساسي، كان هناك تعسف كبير".

وأكمل "أرسلنا لطبيب المنتخب التونسي ومشكورا أرسل لنا تحاليله، كانت هناك العديد من الوثائق قمنا بجمعها، كما أن هناك تحاليل لساسي نساها في الفندق في المغرب، تواصلنا مع الفندق أيضا".

وتابع "لم ترد علينا اللجنة الطبية قط في تساؤلاتنا، وكان هناك المزيد من التعسف بل ورد بطريقة سيئة على كل من تحدث معه سواء طبيبنا أو أي مسؤول".

وأردف "قلنا إن الرجاء لديه 20 حالة هل تفعل المثل معه؟ قال ليس من حقك أن تسألني، الأجواء لم تكن أجواء مباراة كرة قدم، كانت هناك مضايقات، وضغط قبل المباراة موضوع تغيير عمال تشغيل غرفة VAR وغيرها".

وأتم "تحدثنا مع اللاعبين أصحاب الإنذارات، وقلنا إنهم يجب أن يشاركوا معنا، في النهاية لم نرغب في خسارة أحد، أن يكون لدى باتشيكو كل الأوراق".

وأصيب فرجاني ساسي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في وقت سابق حال دون مشاركته في لقاء الذهاب ضد الرجاء، لكنه تعافى عقب المباراة بيوم وعاد للقاهرة واستعد مع الزمالك لخوض لقاء الإياب، وشارك وسجل هدفا في انتصار فريقه.

الأهلي فاز بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ضد الوداد المغربي ليضرب موعدا مع الزمالك في النهائي.

نهائي قاري كبير وتاريخي غير مسبوق يجمع الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية يوم 27 من الشهر الجاري.