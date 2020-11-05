أحمد مرتضى يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي والزمالك: لنجعلها احتفالية مثل مباراتي دبي وأبو ظبي

وجه أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة إلى جماهير الأهلي وفريقه قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، بأن تخرج المباراة بشكل احتفالي جميل مثلما حدث في بطولتي السوبر المصرية في دبي وأبو ظبي.

وصرح أحمد مرتضى عبر برنامج اللعيب قائلا: "الأهلي فريق كبير ومحترم ولن أقول لا يستهان به وهذه الكلمات، لكنهما أكبر فريقان في إفريقيا ومن أكبر أندية العالم".

وواصل "لدي رسالة هامة لجماهير الأهلي والزمالك، لنجعلها سويا مباراة احتفالية جميلة، مثلما ذهبنا إلى دبي وأبو ظبي وكنا واجهة مشرفة، لنفعل ذلك في بلدنا مصر".

وأكمل "ليس من الضروري أن نتعارك، لا يجب أن يبدأ التحفيل من الآن، لنكون سعداء ونتكاتف سويا".

وتابع "جماهير الأهلي والزمالك سعيدة بالوصول للنهائي، من سيفوز؟ الأكفأ والأفضل ومن حضر فريقه بشكل جيد، وصاحب المستوى الأعلى".

وأردف "سأكون قلقا لو كنت سأواجه أي فريق، لكنني سعيد لأنه ضد الأهلي، لأنني لو فزت ضده وتوجت بطلا سأكون فزت بها ضد فريق كبير مثله، أحب أن يكون النهائي ضده لأن له طعم مختلف".

واستطرد "القميص الأبيض والأحمر في الملعب يريك مصر الجميلة وله رونق مختلف، دولة عظيمة في الرياضة عادت للريادة بوجود الأهلي والزمالك، لنحتفل لأن ذلك يحدث لأول مرة في التاريخ".

وأكمل "البطولة أرقام قياسية كسرت مثل أن جميع الفرق في نصف النهائي توجوا جميعا بالبطولة".

وأتم "لم تكن بطولة سهلة، الزمالك وصل نهائي مرتين، ضد صنداونز والآن ضد الأهلي".

وكان الزمالك قد فاز بنتيجة 3-1 على الرجاء المغربي ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ما يجعله منتصرا بنتيجة 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي فاز بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ضد الوداد المغربي ليضرب موعدا مع الزمالك في النهائي.

نهائي قاري كبير وتاريخي غير مسبوق يجمع الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية يوم 27 من الشهر الجاري.