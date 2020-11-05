أمير مرتضى: الجيل الحالي للزمالك حصد بطولات في آخر عامين أكثر من الأهلي.. ولا تقارنوني بعبد الحفيظ

قال أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك إن الجيل الحالي من لاعبيه حصد بطولات أكثر من الأهلي في آخر عامين، مشددا على أنه لا يمكن مقارنته بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي لاختلاف المنصب.

وصرح أمير عبر برنامج اللعيب قائلا: "أشكر فريق الرجاء على الاستقبال في المغرب والروح هنا بعد المباراة ومباركتهم، هم فريق قدم موسما قويا للغاية، وتوج بطلا للدوري، وأبارك لجماهير الزمالك أولا".

وواصل "نلعب لسنوات بدون جماهير، لكننا كنا نعيش أجواء الكونفدرالية في الموسم الماضي ونشعر بهم وكم يحتاجون لهذه البطولة، كل مباراة لنا في هذه البطولة يعد بطولة بدوره، كل مباراة كنا نفوز بها وننساها حتى وصلنا النهائي".

وأكمل "أبارك للجماهير وسنأخذ إجازة ليومين، ثم سنعمل على النهائي".

وتابع "الأهلي لديه نفس الدوافع مثلنا، خسر نهائي مرتين ونحن خسرنا نهائي ضد صنداونز".

وأردف "البطولة لها طعم مختلف ضده، نحترم أي منافس فما بالك بالأهلي المنافس التقليدي لنا".

واستطرد "الجيل الحالي من لاعبي الزمالك رجال ولديهم نضج ووعي ويعلمون الأخطاء والسلبيات والإيجابيات ومتى يجتمعون ويواجهون الكبار، نحن لا نعلب على مباريات لكن نلعب على بطولات".

وأكمل "فزنا ضد الأهلي في الدوري وكانت تلك هي المباراة الوحيدة التي خسرها في الدوري، لكنها مباراة بـ3 نقاط".

واسترسل "الجيل الحالي تحديدا في آخر عامين يتفوق على النادي الأهلي في عدد البطولات كإجمالي بطولات، هذا الجيل يعرف كيف يلعب المباريات والبطولات الكبيرة".

وأردف "بالعكس، سننسى مباراة الرجاء، وإن شاء الله نحتفل باللقب، والأهم من الاحتفال هو العمل للفوز بها، ولدينا وقت كاف للاستعداد، ويجب احترام المنافس، فما بالك لو كان الأهلي هو المنافس التقليدي لك".

وتطرق أمير للرد على مقارنته بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي قائلا: "لست في نفس منصب سيد عبد الحفيظ، أنا في الزمالك لدي منصب أعلى منه ليس لدينا مدير كرة في نادي الزمالك، وأنا لست مدير كرة، أنا مشرف عام على الكرة".

وتابع "لست في مقارنة مع سيد عبد الحفيظ لأنه ليس في منصبي مع كامل الاحترام له، أعتقد أن محمود الخطيب هو المشرف على الكرة في الأهلي، وعمري ما قارنت نفسي بالمشرف العام على الكرة في الأهلي".

وأكمل "وفي نفس الوقت أطلب من الناس ألا تقارني بشخص أقل مني في المنصب".

وكان الزمالك قد فاز بنتيجة 3-1 على الرجاء المغربي ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ما يجعله منتصرا بنتيجة 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي فاز بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ضد الوداد المغربي ليضرب موعدا مع الزمالك في النهائي.

نهائي قاري كبير وتاريخي غير مسبوق يجمع الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية يوم 27 من الشهر الجاري.