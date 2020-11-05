مواعيد مباريات الخميس 5-11-2020 والقنوات الناقلة – الدوري الأوروبي

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 11:16

كتب : FilGoal

براهيم دياز - زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والموافق 5 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

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بنفيكا يلاقي جلاسجو رينجرز الساعة الثامنة إلا خمس دقائق عبر قناة بي إن سبورتس 2.

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في نفس التوقيت يلعب ريبكا مع نابولي عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ويلعب لودوجوريتس رازجراد مع توتنام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق عبر قناة بي إن سبورتس 1، فيما يلعب روما مع كلوج عبر قناة بي إن سبورتس 5.

في العاشرة مساء، يلعب أرسنال مع مولدة عبر قناة بي إن سبورتس 2، فيما يلعب ليستر سيتي مع سبورتنج براجا عبر بي إن سبورتس 3.

وأخيرا، يلعب ميلان مع ليل عبر قناة بي إن سبورتس 1.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا

الدوري الأوروبي بنفيكا ميلان
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