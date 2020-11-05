وائل جمعة: رغم قوة الزمالك.. ليس الفريق الذي يخيف الأهلي وفرص الفريقين متساوية

قال وائل جمعة أسطورة دفاع الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن فريق الزمالك الحالي رغم قوته ليس الخصم الذي قد يخيف الأهلي، مشيرا إلى أن فرص الفريقين متساوية في الوقت الحالي.

وصرح جمعة عبر قناة "بي إن سبورتس" قائلا: "الزمالك لديه فريق جيد، لكنه ليس الفريق الذي يخيف الأهلي بكل تأكيد".

وأضاف "لأن أداء الأهلي مختلف حاليا، لو كان مع (ريني) فايلر، كنت سأقول إن الأهلي فرصه أقل من الزمالك".

وواصل "لكن هذه المرة الفرص 50-50 بين الفريقين".

وكان الزمالك قد فاز بنتيجة 3-1 على الرجاء المغربي ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ما يجعله منتصرا بنتيجة 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي فاز بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ضد الوداد المغربي ليضرب موعدا مع الزمالك في النهائي.

نهائي قاري كبير وتاريخي غير مسبوق يجمع الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية يوم 27 من الشهر الجاري.